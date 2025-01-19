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丟掉跟北京要飯的碗！ 苦苓號召開嗆陳玉珍

國民黨立委陳玉珍。（資料照）國民黨立委陳玉珍。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部對公視基金會捐助經費23億的預算案，引發影劇圈和藝文界怒火，作家苦苓也發起開嗆陳玉珍。

陳玉珍17日在臉書說明為何減列預算，並表示「立法委員審查預算為民把關是我們的天職，沒有好好監督，我才會愧對我的良心」，離島出版社總編何欣潔隨即發文PO出對此事個人看法，沒想到陳玉珍竟在何欣潔發文底下以「丟掉那隻要飯的碗」為題開嗆「台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起」。

相關新聞：陳玉珍斥「丟掉要飯的碗」 朱宥勳不忍了怒反嗆

今（19）日上午，苦苓不忍了發文表示，那我們也來開嗆陳玉珍：「丟掉那隻跟北京中央要飯的碗！」他表示：「想在金門搞自由貿易區、替中國產品洗白輸出，套一句老話，除非太陽從西邊升起。」

相關新聞：陳玉珍再嗆影視圈「丟掉要飯的碗、如喪考妣」郭昱晴怒：你繼續秀下限

在何欣潔發文底下，陳玉珍留言表示：「要期待他們壯大台灣影視產業，進軍國際市場，套一句老話，除非太陽從西邊升起；要回應他們的罷免宣傳影片其實很簡單，只要公開把投入的納稅人的龐大金額和經濟效應作列表，就可以清楚說明他們如何霸佔民脂民膏，如何自私自利，如何剝奪其他行業進步同樣需要的資源，讓他們自己去回答這些問題吧！」陳玉珍留言反而引發更多怒吼。

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