郭書瑤辦二手義賣助弱勢 王彩樺曝她「私下真面目」

〔記者李紹綾／台北報導〕王彩樺、郭書瑤去年在TVBS《完全省錢戀愛手冊》演母女，近日將戲裡的緣分延續到戲外，兩人上週末舉辦公益二手義賣活動，拍賣珍藏戲服、舞台裝等物品，吸引上百粉絲到場獻愛心，所得扣除成本後全數捐贈公益團體，為弱勢族群送上溫暖，讓愛在過年前延續。

王彩樺（右）讚郭書瑤暖心如親女。（星星相藝提供）

王彩樺表示，此次義賣活動讓她感到非常感恩，「希望能透過這個機會幫助一些無法好好過年的弱勢族群，讓他們感受到更多溫暖。」她感謝郭書瑤與其經紀人促成此機會，「希望大家在新的一年都能平安順遂，心想事成！。」

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郭書瑤拿出過往演出精緻的舞台裝，每套都是愛心價，她說這次義賣的物品類型豐富，戲服與舞台裝兼具，「工作上常有服裝需求，希望這些衣物能循環利用，讓愛也跟著流動起來。」

王彩樺辦愛心義賣。（翻攝自王彩樺臉書）

王彩樺、郭書瑤私交甚篤，合作義賣更顯默契，王彩樺回憶起兩度與郭書瑤合作拍戲，雖都飾演她的媽媽，但感情從陌生到親密，「第一次拍《通靈少女2》，發現瑤瑤是很專注的演員；到了《完全省錢戀愛手冊》，我們則無話不談，她還會像女兒一樣關心我有沒有吃飽，真的像一家人。」郭書瑤則笑稱彩樺姐是可愛的大姐姐，「她既能溫暖感性，也能幽默俏皮，和她相處總是充滿歡笑。」

郭書瑤拿出過往演出的舞台裝扮愛心義賣。（星星相藝提供）

談及農曆新年計劃，王彩樺透露將與家人前往越南富國島放鬆身心，「過去忙於工作，這次趁過年陪陪孩子，順便避寒散心。」郭書瑤則表示，過年沒有特別安排，將在家中與家人團聚，她開心分享，家中的傳統是未婚的孩子可以繼續領紅包，自己則期待享受這份小確幸。

此次義賣活動展現兩人對公益的熱情，期待透過服裝的循環利用，將愛與溫暖傳遞至更多需要幫助的角落，讓社會更加美好。

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