陳玉珍提案刪公視23億預算 陳沂逆風問：「大家有在看？」

陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，引發軒然大波。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，儘管後來改刪百分之一2300萬，仍引發影劇和藝文界怒火，網紅陳沂逆風拋出問題：「大家有在看公視嗎？」坦言自己完全沒在看。

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陳沂18日在臉書發文提及近日公視預算案爭議引發藝文界極大反彈，但她好奇：「大家有在看公視嗎？」表示自己完全沒在看，她說：「如果自己是能拿到政府補助的當事人，也會跳出來抗議，但因為自己拿不到補助，而且用的是自己繳的稅金。」更反問：「砍了能讓我少繳點稅嗎？」強調自己真的不需要公視。

發文後，陳沂又在底下繼續留言表示：「如果公視出品的節目能像韓劇、韓綜那樣外銷全世界，那當然不能砍！不過連台灣都沒什麼人想看，拿那麼多錢幹嘛啊？」

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