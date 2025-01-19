頑皮爸爸玩笑開太大！ 林葉亭淚崩失智父快回家

林葉亭85歲失智父已走失逾3天。（翻攝自臉書、IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林葉亭85歲失智父走失逾3天，她在臉書發文盼網友民眾幫忙協尋，19日一過零時再發文，呼喚父親快回家：「頑皮的爸爸，你玩笑也開太大了喔⋯⋯逃家3天了！」

林葉亭難過寫下：「頑皮的爸爸，你玩笑也開太大了喔⋯⋯逃家三天了！也該回家囉！我從義大利帶回超好吃餅乾要給你吃內～姐姐的生日蛋糕還等你回家耶～今年的春聯我們還沒寫呢～還有要發給孫子們的紅包呢～媽媽超級擔心你⋯⋯喝水沒！吃了沒！大了沒！第三天了，趕快回家吧！」



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林葉亭父親是在16日下午獨自一人離開家，她說：「爸爸談吐自然，應答如流、身手矯健步伐快速不像失智老人，但已忘記回家的路。」林葉亭希望有在台北市士林區、內湖區中山區附近的朋友，能夠幫忙注意。

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據了解，林父2018年罹患失智症，但他身強體健，平常由看護照顧，家人在他衣服、老人卡和手環裝上追蹤器，不過他會把老人卡亂塞，拿剪刀把手環剪掉；日前林父趁家人忙著大掃除又悄悄走出家門，身上穿的是沒有裝追蹤器的衣服，至今還沒找到。

而林葉亭也多次在臉書上發出協尋，「林葉增先生85歲，身高168公分，中型身材，失蹤時身穿藍色POLO衫加長袖T恤，還有紫色花花的睡褲。」心急喊話：「爸爸你趕快回來！」

相關影片：〈影片取自林葉亭臉書，如遭移除敬請見諒〉

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