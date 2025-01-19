晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

頑皮爸爸玩笑開太大！ 林葉亭淚崩失智父快回家

林葉亭85歲失智父已走失逾3天。（翻攝自臉書、IG）林葉亭85歲失智父已走失逾3天。（翻攝自臉書、IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林葉亭85歲失智父走失逾3天，她在臉書發文盼網友民眾幫忙協尋，19日一過零時再發文，呼喚父親快回家：「頑皮的爸爸，你玩笑也開太大了喔⋯⋯逃家3天了！」
林葉亭難過寫下：「頑皮的爸爸，你玩笑也開太大了喔⋯⋯逃家三天了！也該回家囉！我從義大利帶回超好吃餅乾要給你吃內～姐姐的生日蛋糕還等你回家耶～今年的春聯我們還沒寫呢～還有要發給孫子們的紅包呢～媽媽超級擔心你⋯⋯喝水沒！吃了沒！大了沒！第三天了，趕快回家吧！」

相關新聞：林葉亭85歲失智父失聯3天 心急哭求：阿爸你去哪了啦

林葉亭父親是在16日下午獨自一人離開家，她說：「爸爸談吐自然，應答如流、身手矯健步伐快速不像失智老人，但已忘記回家的路。」林葉亭希望有在台北市士林區、內湖區中山區附近的朋友，能夠幫忙注意。

相關新聞：林葉亭淚崩求救！85歲失智爸又走失 山區地毯式搜索無果

據了解，林父2018年罹患失智症，但他身強體健，平常由看護照顧，家人在他衣服、老人卡和手環裝上追蹤器，不過他會把老人卡亂塞，拿剪刀把手環剪掉；日前林父趁家人忙著大掃除又悄悄走出家門，身上穿的是沒有裝追蹤器的衣服，至今還沒找到。

而林葉亭也多次在臉書上發出協尋，「林葉增先生85歲，身高168公分，中型身材，失蹤時身穿藍色POLO衫加長袖T恤，還有紫色花花的睡褲。」心急喊話：「爸爸你趕快回來！」

相關影片：〈影片取自林葉亭臉書，如遭移除敬請見諒〉

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中