《小明星大跟班》播出9年 無預警驚傳將收攤

《小明星大跟班》吳宗憲、Sandy父女檔主持傳為佳話。（資料照，中天綜合台提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝大哥「憲哥」吳宗憲和大女兒「Sandy」吳姍儒聯手主持綜藝節目《小明星大跟班》，25日迎來播出9周年，卻驚傳日前已是最後一次進棚錄影，傳聞節目即將收攤下台一鞠躬。

知情人士私下透露，年後該節目表定沒有開棚計劃，播出9年節目將劃下句點在電視圈傳得沸沸揚揚，《CTWANT》報導，製作單位和電視台之所以會下這個重要決定，主因電視觀眾收視習慣轉變所致，至截稿為止，《小明星大跟班》製作單位尚未做出回應。

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《小明星大跟班》2016年1月25日接檔蔡康永、小S主持《康熙來了》，每集邀請來賓暢談各類話題，當年開播後立刻奪下同時段收視冠軍，吳宗憲和Sandy更以父女檔拿下第51屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」肯定，吳姍儒接連還以《一呼百應》、《36題愛上你》拿下金鐘「益智及實境節目主持人」、「綜藝節目主持人」肯定，傳為佳話。





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