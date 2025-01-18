古裝男神掰了吳謹言改愛「小劉亦菲」！互搶生意纏鬥卻看對眼

盧昱曉（右）、王星越在《五福臨門》彼此從爭鋒相對到互相了解、產生好感。（Netflix提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕Netflix古裝愛情喜劇《五福臨門》由《延禧攻略》的于正擔任總製作人，並且由有「小劉亦菲」稱號的盧昱曉，以及因《墨雨雲間》爆紅的王星越領銜主演，兩人戲裡起初因經營對門酒樓互搶生意而互看不順眼，互相「纏鬥」幾回後，彼此從爭鋒相對到互相了解、產生好感。

倪虹潔（左二）在《五福臨門》中帶著5位娘子開茶樓，她們也將各自發展屬於自己的浪漫愛情。（Netflix提供）



王星越之前和吳謹言演出《墨雨雲間》走紅，受到不少台灣觀眾歡迎，這回改跟「小劉亦菲」盧昱曉合作，該劇還有倪虹潔、劉些寧、陳鶴一、吳宣儀、黃聖池、柯穎、梁永棋、黃楊鈿甜、董思成演出，倪虹潔帶著5位娘子開茶樓，她們也將各自發展屬於自己的浪漫愛情。

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除了「三娘」盧昱曉跟王星越，「二娘」吳宣儀與軟弱丈夫黃聖池相愛相殺；「大娘」劉些寧意外與探花丈夫陳鶴一展開先婚後愛的姊弟戀；「四娘」柯穎遇上開封府事梁永棋，上演你追我逃的逗趣戲碼；老么「五娘」黃楊鈿甜意外下嫁紈褲小少爺董思成，兩人成了歡喜冤家，

該劇將在農曆年前上線，演員們也紛紛向觀眾拜早年，倪虹潔特別攜酈家和「四福齋」全體向觀眾致以最誠摯的新年祝福：「祝願大家新年快樂，吉祥如意！祝新的一年，五福臨門，福氣滿滿！」王星越化身柴安祝願大家新春快樂、祿運吉祥，更表示「來汴京，一定有好茶奉上」，最後不忘提醒大家記得收看。

盧昱曉則祝賀新的一年大家都能健健康康、闔家歡樂、五福臨門！也直呼希望能早日與自身角色「三娘」見面，並期許自己在新的一年對世界有更多層次的理解、塑造出更多好的角色。劉些寧也向觀眾拜早年：「祝各位新春快樂，願大家常有五福相伴，平安順遂，闔家團圓美滿，所願皆所得。」吳宣儀則祝福大家和她的角色二娘一樣，新的一年幸福美滿，闔家歡樂。《五福臨門》將在1月25日農曆春節前在Netflix上線。

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