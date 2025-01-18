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娛樂 最新消息

張家陞「閃吻」毛祁生免準備 「密閉空間」談情...貼心之舉曝光

朴靖恆（左起）、徐瑋澤、毛祁生、張家陞出席《獨佔接班人》特映會，現場回答觀眾問題。（LINE TV提供）朴靖恆（左起）、徐瑋澤、毛祁生、張家陞出席《獨佔接班人》特映會，現場回答觀眾問題。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕毛祁生、張家陞在LINE TV BL劇《獨佔接班人》組「獨佔CP」，兩人昨（17日）與徐瑋澤、朴靖恆出席特映會。毛祁生、張家陞前兩集有吻戲，被問事前有無特別準備，張家陞回答完「不用準備呀！幹嘛準備」後，立即秒親毛祁生的臉頰，讓現場不斷許願「再一次！」毛祁生則以「勝利之吻」的姿勢把張家陞拉過去、背對著眾人放閃，還以「公主抱」抱著張家陞深蹲，現場瞬間充滿粉紅泡泡。

毛祁生（右）在《獨佔接班人》特暈會深情壁咚張家陞（右二），朴靖恆（左）和徐瑋澤充當牆壁。（LINE TV提供）毛祁生（右）在《獨佔接班人》特暈會深情壁咚張家陞（右二），朴靖恆（左）和徐瑋澤充當牆壁。（LINE TV提供）

毛祁生（左）與張家陞（右）比蝴蝶結手勢、臉頰愛心甜蜜合影。（LINE TV提供）毛祁生（左）與張家陞（右）比蝴蝶結手勢、臉頰愛心甜蜜合影。（LINE TV提供）

毛祁生（左）與張家陞（右）互戳對方臉頰。（LINE TV提供）毛祁生（左）與張家陞（右）互戳對方臉頰。（LINE TV提供）

毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆都是首度看到《獨佔接班人》的成品，毛祁生表示，每幕都很觸動自己，「表現已經盡全力了！」張家陞則是感動的情緒比較多，他在謝謝主創團隊時，興奮到口誤，將主演的「戲劇」講成「電影」，連忙補充：「雖然是劇，但是電影的規格啦！」舉動讓全場笑翻。

毛祁生（左）、張家陞（右）互捧對方臉頰。（LINE TV提供）毛祁生（左）、張家陞（右）互捧對方臉頰。（LINE TV提供）

毛祁生（左）在《獨佔接班人》特映會從後方環抱張家陞（右）。（LINE TV提供）毛祁生（左）在《獨佔接班人》特映會從後方環抱張家陞（右）。（LINE TV提供）

毛祁生（左）、張家陞（右）合作《獨佔接班人》默契十足。（LINE TV提供）毛祁生（左）、張家陞（右）合作《獨佔接班人》默契十足。（LINE TV提供）

毛祁生在特映會上分享拍戲趣事，「我們隔天有一場要脫衣服的戲，導演就進來說明天不用脫，下次脫是一個禮拜後了，我們兩個肯定慶祝起來，就去便利商店，我跟家陞說，你就買，全部我請，然後家陞買了五百塊，吃了泡麵、義大利麵、香腸各種，結果早上起床之後導演就進來，欸，那個，要脫。但底子在，拍起來還是很好看。」張家陞則透露，他們都在「密閉空間」培養默契，經常開車接送毛祁生，「他每次都問我『欸，你順路嗎？』但我不順路也說順路，我們在車上聊天，他也很貼心會買一個提神飲料給我，有一次從台北到宜蘭，我們喝了三罐。」

徐瑋澤（左）與朴靖恆在《獨佔接班人》特映會擺出蝴蝶結手勢拍照。（LINE TV提供）徐瑋澤（左）與朴靖恆在《獨佔接班人》特映會擺出蝴蝶結手勢拍照。（LINE TV提供）

徐瑋澤（左）在《獨佔接班人》與朴靖恆互戳臉頰。（LINE TV提供）徐瑋澤（左）在《獨佔接班人》與朴靖恆互戳臉頰。（LINE TV提供）

徐瑋澤、朴靖恆劇中組「圖章CP」，朴靖恆說：「因為我年紀是最小，基本上都澤澤帶著我走，坦白說我有很多不懂的地方我都問他，他的習慣是直接在片場跟我說，但是我們在片場是戴著麥的，他每次講的『溫馨提醒』，大家都聽得到，但他本人不知道。」「獨佔CP」、「圖章CP」還挑戰了時下最流行的蝴蝶結手勢、捧臉拍等可愛合照，雙雙上演壁咚戲碼，還互相替對方當牆壁，即搞笑又浪漫。

徐瑋澤（左）在《獨佔接班人》特映會與朴靖恆互捧臉頰。（LINE TV提供）徐瑋澤（左）在《獨佔接班人》特映會與朴靖恆互捧臉頰。（LINE TV提供）

徐瑋澤（右）在《獨佔接班人》特映會壁咚朴敬恆（右二），毛祁生（左）、張家陞充當牆壁。（LINE TV提供）徐瑋澤（右）在《獨佔接班人》特映會壁咚朴敬恆（右二），毛祁生（左）、張家陞充當牆壁。（LINE TV提供）

《獨佔接班人》劇情描述怕鬼又膽小的禮儀公司接班人「王湛」，與冷血嚴厲的教官「唐篤知」，在喪禮接班訓練中由衝突到相知，攜手治癒彼此內心傷痛；而婚禮顧問「張以慶」，為了奪回暗戀多年的好友「涂井和」，策劃了一場愛與救贖的婚禮。他們在告別過去的傷痛與誤會後，重新定義愛與人生。《獨佔接班人》2月14日晚上8點於LINE TV播出。

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