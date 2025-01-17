早知情中居正廣惡行！富士電視台道歉了 不認性朝貢女主播

中居正廣醜聞延燒。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本知名主持人、前SMAP成員中居正廣醜聞延燒，被指控將女主播「性朝貢」給中居正廣的富士電視台，社長港浩一今天（17日）舉行記者會，媒體詢問被害女性是否為富士電視台的女員工，港浩一表示無法回應，不過強調富士電視台在2023年6月就已經知道此事，沒有公開是尊重被害女性的決定。

富士電視台爆出女員工遭「性朝貢」獻給中居正廣的醜聞，引發爭議。（達志影像）

日媒報導，富士電視台社長港浩一等高層針對中居正廣與女性之間的糾紛一事，今天舉行記者會，港浩一開場表情嚴肅念讀聲明，並向觀眾、相關人士道歉，並表示至今都無法說明，深表歉意，宣布成立第三方調查委員會，其中包含外部律師。

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公司在2023年6月就已經知情，被害女性找人傾訴，才讓此事曝了光，富士電視台將被害女性放第一位，首先先帶她去醫院，而事情並未公開是被害女性的意思，畢竟這是極具隱私的案件，因此以相當慎重的態度因應。不著手調查中居正廣，也是因為如果查下去，會有更多人知道這件事情，導致被害女性的隱私無法受到保護，富士電視台再度強調，「我們很尊重女方的意見」。

社長港浩一今天（17日）舉行記者會。（法新社）

不過涉嫌性朝貢的那位公司高層是否涉案，港浩一表示因為涉及特定人士的問題，因此無法回答。至於是否有要求女主播陪酒的狀況，港浩一表示：「這交由調查委員會處理，不過我相信不會有這個狀況。」

此事件起源是週刊爆出，中居正廣與女性發生糾紛，雙方已經和解，不過中居正廣付了高達9000萬日圓給對方，引發軒然大波，一度傳出是性侵，但雙方都沒有證實。據報導指出，被害女性疑似為富士電視台的女主播，被公司高層設局與中居正廣於酒店套房會面，最後發生事件。

富士電視台這幾天遭到連日以來的攻擊，就連「富士媒體控股公司」的大股東美國對沖基金達頓投資都要求富士電台是成立第三方委員會調查。富士電視台社長港浩一終於在今天出面召開記者會，不過不開放直播，僅開放限定媒體進場的行為，在社群上炎上。

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