晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《九重紫》CP假戲真做？ 孟子義、李昀銳遭傳「戀愛中」

孟子義與李昀銳因合作《九重紫》人氣上升。（翻攝自微博）孟子義與李昀銳因合作《九重紫》人氣上升。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國熱播劇《九重紫》廣受好評，其中，主角孟子義與李昀銳間的CP感更是在古偶中獨樹一幟，讓網友大喊：「嗑到了！你們能不能為了粉絲在一起」。沒想到只是網友一句無心的玩笑話，卻在今（18）日被爆出孟子義與李昀銳可能真的因戲生情！

孟子義與李昀銳遭傳因戲生情。（翻攝自微博）孟子義與李昀銳遭傳因戲生情。（翻攝自微博）

孟子義與李昀銳因《九重紫》的播出，人氣扶搖直上，還遭到參演此劇的童星爆料兩人正「戀愛中」，讓不少粉絲激動不已！紛紛在留言區討論，並向童星確認事實是否正確，沒想到再次得到了確認的回應，嗨翻CP粉。

參演此劇的童星爆料兩人正「戀愛中」。（翻攝自微博）參演此劇的童星爆料兩人正「戀愛中」。（翻攝自微博）

正當粉絲開心之時，該童星的社群帳號又發出新的聲明，原來是童星的媽媽出面澄清，表示那些留言都是她代替孩子回應的，內容皆不屬實。當初只是單純覺得孟子義與李昀銳看起來很甜蜜，讓大家誤會了，為此感到很抱歉，並希望大家可以刪除相關言論，別讓事情延燒。

該童星的媽媽出面澄清並發出聲明解釋。（翻攝自微博）該童星的媽媽出面澄清並發出聲明解釋。（翻攝自微博）

對此，有部分網友感到失望，覺得自己被耍了；也有網友表示童星那邊或許是遭到封口，孟子義及李昀鋭目前都未正面回應戀情，依舊引人遐想。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中