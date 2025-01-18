《九重紫》CP假戲真做？ 孟子義、李昀銳遭傳「戀愛中」

孟子義與李昀銳因合作《九重紫》人氣上升。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國熱播劇《九重紫》廣受好評，其中，主角孟子義與李昀銳間的CP感更是在古偶中獨樹一幟，讓網友大喊：「嗑到了！你們能不能為了粉絲在一起」。沒想到只是網友一句無心的玩笑話，卻在今（18）日被爆出孟子義與李昀銳可能真的因戲生情！

孟子義與李昀銳遭傳因戲生情。（翻攝自微博）

孟子義與李昀銳因《九重紫》的播出，人氣扶搖直上，還遭到參演此劇的童星爆料兩人正「戀愛中」，讓不少粉絲激動不已！紛紛在留言區討論，並向童星確認事實是否正確，沒想到再次得到了確認的回應，嗨翻CP粉。

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參演此劇的童星爆料兩人正「戀愛中」。（翻攝自微博）

正當粉絲開心之時，該童星的社群帳號又發出新的聲明，原來是童星的媽媽出面澄清，表示那些留言都是她代替孩子回應的，內容皆不屬實。當初只是單純覺得孟子義與李昀銳看起來很甜蜜，讓大家誤會了，為此感到很抱歉，並希望大家可以刪除相關言論，別讓事情延燒。

該童星的媽媽出面澄清並發出聲明解釋。（翻攝自微博）

對此，有部分網友感到失望，覺得自己被耍了；也有網友表示童星那邊或許是遭到封口，孟子義及李昀鋭目前都未正面回應戀情，依舊引人遐想。

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