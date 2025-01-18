《芭比》導演全新《納尼亞傳奇》打破Netflix模式！明年IMAX大銀幕登場

葛莉塔潔薇（右二）執導《Barbie芭比》名利雙收。（資料照，華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《淑女鳥》、《Barbie芭比》才女導演葛莉塔潔薇執導的Netflix全新版《納尼亞傳奇》電影昨傳出有望打破Netflix傳統發行模式，在2026年感恩節檔期登上全球IMAX大銀幕，並上映長達1個月直到耶誕節來臨前。

《納尼亞傳奇》改編自系列奇幻小說，曾於2005、2008、2010年推出電影版《納尼亞傳奇：獅子‧女巫‧魔衣櫥》、《納尼亞傳奇：賈思潘王子》以及《納尼亞傳奇：黎明行者號》登上大銀幕。新版目前尚未公布選角，以及會改編自哪一集小說，目前僅確定由葛莉塔擔任導演，並會使用IMAX攝影機拍攝，但有消息指出會於今年夏天開拍。

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《納尼亞傳奇》曾3度搬上大銀幕。（翻攝自X）

雖然電影尚未開拍，但從去年就一直傳出導演葛莉塔和Netflix對於發行模式進入長期交涉，更一度有謠傳如果無法在院線上映她就想請辭。而根據《Puck News》的獨家報導，Netflix終於同意讓《納尼亞傳奇》於2026年11月26日起，在全球超過1000個IMAX銀幕獨家上映三至四週，且至少有兩週的獨播，同時不排除根據票房表現延長映期，且也有望登上一些非IMAX的戲院。

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