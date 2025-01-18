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娛樂 最新消息

劉書宏深夜發道別文「犯了數不清的錯誤」 經紀人曝：他壓力很大

〔記者李紹綾／台北報導〕劉書宏昨（17日）深夜在臉書發文寫道：「謝謝曾經的你們，有緣再見。」疑向外界道別，引起眾人擔心，他的經紀人事後代為報平安，並稱劉書宏所說的「再見」，指的是「新的一年，可以很快的再見到面」的意思。

劉書宏。（資料照；中天提供）劉書宏。（資料照；中天提供）

劉書宏文中提到「人生中，目前為止犯了數不清的錯誤，總是希望能得到原諒跟重新獲得信任，但現在要學會的是，接受結果，了解自己。」他的經紀人回應，「書宏一切平安，因年前拍攝一部很棒的戲劇角色，並對照當下生活狀況，有感而發的。」

經紀人解釋，劉書宏去年底剛拍完杜政哲執導的新戲《拜六禮拜》，劇中他飾演一個葡萄園主人，角色年齡比實際年齡要大，不僅要蓄鬍、曬黑、變瘦，還和丁寧有不少對手戲，加上台詞幾乎是全台語，在開拍前的2個月，劇組找來台語老師，一字一句仔細教學，對他來說是一次難得的挑戰。

至於為何會如此有感而發，經紀人表示，當初劉書宏就是被杜政哲相中，邀請參與舞台劇《再見好不好》，才有機會踏入戲劇圈，陸續拍了多部偶像劇，「杜政哲導演對書宏而言是很重要的心靈導師。」隔了多年兩人再度合作，對於劉書宏來說意義非凡，且導演也給他超多功課，雖然壓力很大，但他卻很快樂，還跟經紀人說：「很踏實，好喜歡演員的生活。」

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