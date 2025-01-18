《夜市王》決賽湧人潮！賽制被酸模仿《黑白大廚》製作團隊揭內情

〔記者林欣穎／高雄報導〕「Lulu」黃路梓茵、阿達、美麗本人主持緯來美食競賽綜藝《夜市王》，由曾志偉、網紅Alizabeth娘娘和韓勾ㄟ金針菇擔任評審，緯來美食競賽綜藝《夜市王》今（18）日在高雄夢時代對面廣場迎來最終決戰，由南機場夜市對上東大門夜市，下午2點將正式營業，現場已擠滿逾上千名人潮；稍早阿達、美麗本人還有製作人謝乾乾及導演李伯恩接受採訪，提到這次製作節目完全超支，並透露將決賽選在高雄的原因。

阿達（左起）、李伯恩、美麗本人、謝乾乾受訪。（緯來提供）

李伯恩和謝乾乾表示在節目開拍前就有先設定好決賽會舉辦在第三地，也是考量到交通以及怕民眾會因為地緣關係影響比賽公正性，「原本就有決定要在第三地，高雄是我們判斷天氣最好的地方。」不過中午高雄飄起雨一度讓團隊都很緊張，好險目前已經放晴。

請繼續往下閱讀...

節目這次花大手筆移師高雄辦決賽製作單位也透露超支300萬，現場開放民眾進來逛夜市，最後比兩家夜市總營業額選出「夜市王」，除了體現「夜市沒有門」的精神外，李伯恩也表示夜市除了要好吃還要好逛，「最後比誰賣得快、賣得準，看誰最能吸引民眾來買，排隊動向還不能亂，解決排隊也是對攤商的一種測試。」四人也說今晚夜市總營業額兩個夜市加起來有望破百萬。

不過賽制也被網友認為是在學韓國《黑白大廚》，阿達強調真的沒有，且黑白大廚播的時候，夜市王已經快拍完了，阿達更直呼：「真的是沒有，但容易殊途同歸。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法