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劉書宏深夜突告別 嚇壞粉絲！ 經紀人回應了

男星劉書宏出演過多部偶像劇。（翻攝自FB）男星劉書宏出演過多部偶像劇。（翻攝自FB）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星劉書宏以出演偶像劇而廣為人知，他昨（17）日因在社交平台上的感慨發言引發粉絲關注。他說了一句：「謝謝曾經的你們，有緣再見。」這突如其來的告別，嚇壞不少粉絲，讓大家擔憂他的身心狀況是否受到傷害，並紛紛湧入留言區送上鼓勵，表示無論如何都會支持他。

貼文當中還說道：「人生中，目前為止犯了數不清的錯誤，總是希望能得到原諒跟重新獲得信任，但現在要學會的是，接受結果，了解自己。」劉書宏這番話讓粉絲心疼，懷疑他是否壓力太大，以至於他痛苦到發文傾訴。對此，他的經紀人表示：「書宏一切都好，只是偶爾感慨人生。」也有可能是因為他尚未完全走出角色，才會有這樣的感觸，請粉絲別過於擔憂

劉書宏深夜在社群平台上感慨發文。（翻攝自FB）劉書宏深夜在社群平台上感慨發文。（翻攝自FB）

如今，劉書宏除了演藝事業，也在台北經營一家人氣水餃店，希望能夠繼續拓展自己的可能性。他用自身的經歷告訴粉絲，即使在人生中犯過錯，只要真心悔改，依然可以努力尋求信任與突破。如此地坦率真誠，也讓更多人看到他不一樣的一面。

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