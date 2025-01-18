晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂團拯救母語！《嘻蓋骨男孩》本尊親演自傳電影

《嘻蓋骨男孩》麥可法斯賓達。（聯影提供）《嘻蓋骨男孩》麥可法斯賓達。（聯影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕愛爾蘭電影《嘻蓋骨男孩》（KNEECAP）獲得英國影藝學院電影獎（BAFTA）6項提名，台灣片商昨天宣布，電影將於2025年在台上映。

愛爾蘭奧斯卡最佳國際電影代表《嘻蓋骨男孩》不僅入圍奧斯卡最佳國際影片15 強名單內，同時還以《Sick in the Head》入圍奧斯卡最佳原創歌曲，屢屢在國際影展間大放異彩。

《嘻蓋骨男孩》麥可法斯賓達。（聯影提供）《嘻蓋骨男孩》麥可法斯賓達。（聯影提供）

《嘻蓋骨男孩》故事背景講述2019年的西貝爾法斯特，命運將貝爾法斯特的學校老師JJ與兩位成員Naoise和Liam Óg用他們的母語愛爾蘭語表演嘻哈，創造了自己的愛爾蘭龐克嘻哈流派，將愛爾蘭語和英語結合成激動人心的能量。

《嘻蓋骨男孩》Naoise（左）、麥可法斯賓達。（聯影提供）《嘻蓋骨男孩》Naoise（左）、麥可法斯賓達。（聯影提供）

他們的創作和表演，重新詮釋了嘻哈作為一種植根於社區的創造性和文化力量。最終，「嘻蓋骨」（Kneecap）成為了拯救母語的民權運動的領袖，顛覆了人們對語言和地點的先入之見，並帶領大批年輕追隨者復興文化並激發他們的興趣。

愛爾蘭電影《嘻蓋骨男孩》獲得許多獎項。（聯影提供）愛爾蘭電影《嘻蓋骨男孩》獲得許多獎項。（聯影提供）

值得一提的是，除了「嘻蓋骨」（Kneecap）樂團成員們本尊親自演出自傳電影是一大特色外，還請來威尼斯影帝麥可法斯賓達演出，他先前演出史提夫麥昆所導的《飢餓》，詮釋知名的愛爾蘭絕食運動領導者巴比桑茲而大獲各界好評，替他奪得倫敦影評人協會及英國獨立電影獎的最佳男主角獎。這次他在《嘻蓋骨男孩》跨刀參演民族自由鬥士，同樣精彩可期，台灣影迷將可在大銀幕觀賞「萬磁王」的風采。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中