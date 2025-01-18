樂團拯救母語！《嘻蓋骨男孩》本尊親演自傳電影

《嘻蓋骨男孩》麥可法斯賓達。（聯影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕愛爾蘭電影《嘻蓋骨男孩》（KNEECAP）獲得英國影藝學院電影獎（BAFTA）6項提名，台灣片商昨天宣布，電影將於2025年在台上映。

愛爾蘭奧斯卡最佳國際電影代表《嘻蓋骨男孩》不僅入圍奧斯卡最佳國際影片15 強名單內，同時還以《Sick in the Head》入圍奧斯卡最佳原創歌曲，屢屢在國際影展間大放異彩。

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《嘻蓋骨男孩》麥可法斯賓達。（聯影提供）

《嘻蓋骨男孩》故事背景講述2019年的西貝爾法斯特，命運將貝爾法斯特的學校老師JJ與兩位成員Naoise和Liam Óg用他們的母語愛爾蘭語表演嘻哈，創造了自己的愛爾蘭龐克嘻哈流派，將愛爾蘭語和英語結合成激動人心的能量。

《嘻蓋骨男孩》Naoise（左）、麥可法斯賓達。（聯影提供）

他們的創作和表演，重新詮釋了嘻哈作為一種植根於社區的創造性和文化力量。最終，「嘻蓋骨」（Kneecap）成為了拯救母語的民權運動的領袖，顛覆了人們對語言和地點的先入之見，並帶領大批年輕追隨者復興文化並激發他們的興趣。

愛爾蘭電影《嘻蓋骨男孩》獲得許多獎項。（聯影提供）

值得一提的是，除了「嘻蓋骨」（Kneecap）樂團成員們本尊親自演出自傳電影是一大特色外，還請來威尼斯影帝麥可法斯賓達演出，他先前演出史提夫麥昆所導的《飢餓》，詮釋知名的愛爾蘭絕食運動領導者巴比桑茲而大獲各界好評，替他奪得倫敦影評人協會及英國獨立電影獎的最佳男主角獎。這次他在《嘻蓋骨男孩》跨刀參演民族自由鬥士，同樣精彩可期，台灣影迷將可在大銀幕觀賞「萬磁王」的風采。

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