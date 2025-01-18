「星女郎」黃聖依徹底分了富商尪！親吐：已拿回個人財產

黃聖依（左）與楊子（右）認了已經徹底分開。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「星女郎」黃聖依與富商老公楊子結婚至今17年，近來面臨婚姻危機，兩人登上中國婚變綜藝《再見愛人4》，節目進行到尾聲，楊子選擇繼續經營婚姻，而黃聖依卻不願再一起走下去。選擇結果出爐，引起網友質疑是否是「節目劇本」演出，在《再見愛人4》的回門宴中，楊子坦言兩人目前已經徹底分開。

《再見愛人4》的回門宴邀來節目中的3對夫妻重聚，黃聖依在宴會上端出自己親手做的「羅宋湯」，表示這是她人生中學的第一道菜，但卻曾被楊子批評不好吃，而她因為非常喜歡這道菜餚，所以再次於宴會中端出，並說道「我想表達的是，只要我喜歡就好了，我不Care他...自己喜歡才最重要。」

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黃聖依與楊子坦言已經分開生活，但仍保持一些聯絡。（翻攝自微博）

楊子也坦承已經不再和黃聖依一起生活，兩人徹底分開了，但仍有一定聯絡。黃聖依也肯定楊子在節目中的改變，「我覺得節目對他的影響是他會調整一下自己的思考的一個方向，對孩子的這種態度也有了改變。」

至於黃聖依先前在節目中提到，財產大權都掌握在楊子手上，自己並沒有個人財產一事，黃聖依表示，「現在確實拿到了屬於我自己的那部分，以後希望靠自己的雙手創造更好的明天」。

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