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藍委刪公視預算 于美人喊話：需要謹慎思考

吳宗憲（右）出席三立尾牙。（記者胡舜翔攝）吳宗憲（右）出席三立尾牙。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕于美人、吳宗憲、蔡昌憲、許志豪、苗可麗、張齡予等人今（17）日晚出席三立尾牙，由于美人、蔡昌憲、許志豪主持的《超級紅人榜》今年滿15周年，于美人受訪提到節目同時傳承台語文化、很開心能做這個節目，而近期藍委狂刪公視預算引起關注，于美人心有戚戚焉表示：「需要謹慎思考，國家偉大不一定是靠建設，還需要靠文化產業。」

相關新聞：藍委狂刪公視預算！「水果奶奶恐失業」露面曝現況：做善良的人

于美人出席三立尾牙。（記者胡舜翔攝）于美人出席三立尾牙。（記者胡舜翔攝）

于美人提到電視產業一直以來都相當辛苦，尤其這幾年收看電視的觀眾漸少，「如果按原本的經營概念肯定是辛苦的，但各電視台都是在做改變，危機就是轉機。」

而前陣子于美人上《綜藝大熱門》時意外跌倒，她事後分享該畫面並表示要擁抱跌倒經驗，影片曝光隨即引起關注，「其實我（發文）的重點是鼓勵大家要『擁抱跌倒的經驗』，結果反而收到大家慰問，像是Lulu還有陳漢典送我養氣人參，但我沒傷到頭啦，是撞到膝蓋。」

三立今舉辦尾牙。（記者胡舜翔攝）三立今舉辦尾牙。（記者胡舜翔攝）

三立今舉辦尾牙。（記者胡舜翔攝）三立今舉辦尾牙。（記者胡舜翔攝）

今年三立尾牙席開超過133桌，共發出1.5億元的年終獎金，表演藝人也是歷年之最，邀到羅志祥、玖壹壹、S+PLUS巔峰舞者+SCOOL成員、芒果醬等歌手熱情開唱。

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