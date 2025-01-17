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娛樂 最新消息

藍委狂刪公視預算！「水果奶奶恐失業」露面曝現況：做善良的人

〔記者林欣穎／台北報導〕國民黨提案刪除文化部補助公視的23億預算，幾乎逼公視直接關台，引發全民熱論，其中更有網友擔心在公視待26年的水果奶奶會失業，今（17）日水果奶奶、小公視「皮擦」與熊本熊現身迪化街拜早年，被問及砍預算此事，水果奶奶強調自己沒有失業，更妙回：「如果說故事的人碰到困難就放棄、害怕或逃躲的話，那怎麼說故事呢？」

水果奶奶、小公視「皮擦」一起拜早年。（記者林欣穎攝）水果奶奶、小公視「皮擦」一起拜早年。（記者林欣穎攝）

水果奶奶每年過年都會發紅包，今年更加入小公視一起，水果奶奶今更與熊本熊一起到迪化街拜年，對於失業問題表示「沒有啦怎麼可能呢」，更幽默表示：「不要跟熊本熊講這件事情，不要讓日本朋友知道。」

雖對刪預算一事沒有正面回應，不過她表示「今天的事情就是以後的故事」，水果奶奶已經說了快30年的故事，常告訴小朋友要有勇氣做善良的事情，如果說故事的人碰到困難就放棄害怕逃躲，那怎麼說故事呢？水果奶奶也認為應該要做好溝通，「多溝通多弄清楚，這樣的話我們就會少一點誤會，不要吵架、要懂得聆聽。我們一定會做正確的選擇，我相信水果奶奶可以繼續說故事。」

水果奶奶。（資料照，記者王文麟攝）水果奶奶。（資料照，記者王文麟攝）

水果奶奶也說，親子節目台灣起步相對晚，很多國家已經超前十多年，經費也比台灣多，製作費更超過100倍，「我們好珍惜的預算是別的國家投入的百分之一不到。」至於公視經費都花在哪，水果奶奶表示自己不清楚，「我大部分的開銷就是買雞蛋、牛奶，發糖果給小朋友」，她認為應該要有負責的相關人士去做好溝通，她也說凡事應該要做好分工， 「有人會說那分工也要合作，但合作的基礎是信任，那要怎麼信任？就是要了解，要了解就是要溝通，才能互相體諒，包容禮讓才能信任、才會合作，才可以做好分工。」

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