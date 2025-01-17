孫燕姿回來了！歷經沮喪低潮「擋不住」 開春終於有喜

孫燕姿巡演將在新加坡起跑。（Make Music提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕孫燕姿今年啟動「就在日落以後」巡迴演唱會，首站4月在新加坡登場，被問到了近況，她表示：「除了重訓、心肺運動、蛋白質加量，最重要的是保持好心情。」還有各地的團隊不停地協調並更新進度，「這絕對是個大家齊心協力的工程。」

隨著巡演進入倒數，孫燕姿驚喜釋出新歌《日落》，首次與張簡君偉以及新的作曲人合作，她談到：「第一次聽到Demo，就很有感觸，旋律有種自由感，奔放又溫暖。」

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孫燕姿推出新歌《日落》。（Make Music提供）

正因為有了畫面感，孫燕姿來來回回看過了30多個版本的歌詞，都無法表達出歌曲的精髓，最終再度與作詞人小寒合作，兩人透過一通電話，彼此分享、挖掘內心深刻而隱私的情感。

孫燕姿分享，「跟小寒老師聊了很多，彼此生活中經歷過來的狀況，面臨擋不住的狀態、這些來來回回的分享，讓我們都領悟到看不見，但又很真實存在的情感。」

孫燕姿與小寒彼此分享，原來她們都經歷一段沮喪的日子，如今事過境遷，或許仍沒有具體的答案，但從中學到的，是珍惜過程帶給她們的能量。

農曆春節將至，孫燕姿表示，「過春節是大家慶祝並迎接新氣息的時候，自己也少不了準備紅包、裝置家裡、買新睡衣的習俗，也祝福大家好運好事過好年！」

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