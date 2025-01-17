（影）失智症後首曝光 布魯斯威利握手謝洛杉磯救災人員

好萊塢影星布魯斯威利。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕69歲的老牌好萊塢明星布魯斯威利（Bruce Willis）因罹患失智症，自2022年起淡出影壇，更鮮少出現在公開場合。近日洛杉磯大火延燒數日，對加州地區造成嚴重損害，就在此時，布魯斯威利和他的妻子都在社群上分享了一段影片，內容是布魯斯威利向救災的員警們握手致謝，這也是他罹患失智症後首次公開露面。

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布魯斯威利（左）頭戴洋基隊球帽，向前來救災的警消握手致意。（翻攝自IG）

今（17）日凌晨，布魯斯威利和妻子同時發布了一段黑白影片，只見布魯斯威利帶著洋基隊的鴨舌帽，穿著輕鬆休閒，並與多名警察握手。布魯斯威利的外表看不出身患疾病，不過，他在影片當中並未開口說話，他與警消、救災人員之間的互動，讓人看見他對這些英雄們真誠地感激。

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這段影片除了罕見露面的布魯斯威利之外，也特別以文字說明「遇見第一線人員，布魯斯總是不忘以真誠上前握手，並誠摯致上感謝，昨日亦一如往常」。布魯斯威利的女兒則在留言區回應：「這讓我心裡充滿感動。」

布魯斯威利2022年診斷出罹患失語症，隔年再確診額顳葉失智症。

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