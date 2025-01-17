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川口春奈真面目曝光！松村北斗爆她像「蟒蛇」：老師都放棄她

《Ensemble合奏》由川口春奈主演。（KKTV提供）《Ensemble合奏》由川口春奈主演。（KKTV提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由人氣女星川口春奈、偶像男團「SixTONES」成員松村北斗首度共演、全新原創的「律政愛情劇」《Ensemble 合奏》即將開播，是日劇少見在職人劇中、主角有明確戀愛線的設定。原先川口春奈以為這是兩人第一見面，松村北斗卻爆料自己早就在高中見過她，對她的第一印象竟然是「話很多」，還比喻川口春奈像「蟒蛇」。

松村北斗解釋，他其實是川口春奈的高中學弟，雖然不同年級但曾在同間教室上過課，兩人並不認識，當時對她印象就是話多到感覺老師都放棄的程度。這次在《Ensemble 合奏》第一次正式面對面，內心還有點緊張的想：「會不會很可怕呢？」笑說感覺好像會被她吞掉似的，更說如果要把川口春奈的角色動物化的話，他認為應該是「蟒蛇」，搞笑比喻讓川口春奈笑翻。

川口春奈（左）在《Ensemble合奏》飾演奉行現實主義的資深律師，搭擋菜鳥松村北斗。（KKTV提供）川口春奈（左）在《Ensemble合奏》飾演奉行現實主義的資深律師，搭擋菜鳥松村北斗。（KKTV提供）

川口春奈則說自己完全沒發現高中時期曾與松村北斗一起上過課，聽到覺得很震驚，笑說應該是他「藏太好」，跟現在在舞台上或演戲時充滿魅力的表現反差很大。

《Ensemble 合奏》故事描述一位奉行「現實主義」、認為戀愛成本效益太低的女律師小山瀬奈（川口春奈飾），與抱持「理想主義」的新人律師真戶原優（松村北斗飾），個性截然相反的兩人在聯手解決各種戀愛糾紛案件的同時，竟開啟了一段令人心動的辦公室戀情。

川口春奈（前）在日劇《Ensemble合奏》中飾演認為戀愛成本效益很低的律師。（KKTV提供）川口春奈（前）在日劇《Ensemble合奏》中飾演認為戀愛成本效益很低的律師。（KKTV提供）

川口春奈透露首集亮點之一將會著重在兩人如何變成搭擋，她飾演的瀨奈興趣是練習高爾夫揮桿，但現實中她從未打過高爾夫球，拍戲前雖也有惡補練習，苦笑說「但球總是朝奇怪的方向飛走…」松村北斗則補充說：「看的出來妳陷入苦戰。」。

松村北斗透露第一集中自己最喜歡的地方，意外地竟是搞笑藝人大河原次郎所飾演的早川崇登場的橋段，他會一個很偏僻的地方低聲說著一些讓人不太舒服的話，「我實在是非常喜歡那段（笑）！雖然可能會被製作人罵，但如果大家只記住第一集的早川，我就心滿意足了。」《Ensemble 合奏》首集將於1月19日在KKTV 上架播出，每週更新一集。

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