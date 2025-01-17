王子錄影突爆粗口！敖犬遭擊中頭部「痛到倒地」

小煜（左起）、王子、威廉、NANA、孫振、小杰、敖犬、朵拉熱血街舞比拼，六棒再現超燃舞技。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子錄製《來吧！哪裡怕》，本周將迎來一場與世界冠軍高手們的熱血對決，從疊杯、特技到街舞，成員們將挑戰各領域的頂尖選手，甚至將與奧運霹靂舞國手孫振和街舞神童NaNa同台較量，他們搭上節目組準備的「無限練車」展開一整天的無限練習行程。

首站他們拜訪在「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」榮獲48面金牌的疊杯選手們，疊杯項目的驚人速度感讓阿緯驚嘆：「我打個噴嚏他就結束了！」同時他也透露因經常在家幫小孩收玩具、洗杯子，對疊杯非常有信心，練習時他果然展現超強潛力，成績更讓他的六歲小老師開心到手舞足蹈。

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另一邊畫風則完全相反，敖犬在還沒開始時就被教練調侃：「我覺得他有困難」，讓敖犬緊張到手抖直呼：「這比上小巨蛋還緊張。」而六棒為了贏過疊杯冠軍過關，甚至開始使出奧步，處處設置障礙給選手們，究竟苦練與偷吃步後他們能否戰勝冠軍隊伍過關，結果令人期待。緊

接著六棒來到台灣戲曲學院接受平衡板、單輪車和草帽秀等特技訓練，王子在練習單輪車時，威廉一句「你弟比你紅」讓王子破功爆粗口，同時卻也找到平衡感，讓成員們大笑說：「真的有用！」訓練過程充滿搞笑插曲。

敖犬一句話讓王子（右二）騎單輪車時瞬間找到平衡。（TVBS提供）

當六棒來到街舞教室，奧運國手孫振與街舞神童NaNa驚喜現身，並與舞團帶來以六棒經典曲搭配全新排舞向他們致敬，成員們瞬間化身小粉絲十分陶醉，在場五棒也以freestyle與齊舞回敬，展現不輸當年的實力。

敖犬挑釁孫振，被威廉控制在地，場面爆笑。（TVBS提供）

孫振與NaNa更親自傳授B-boy技巧，雙方隨後也展開熱血街舞Battle（斗舞），氣氛沸騰到最高點。激烈的過程中，敖犬不慎被小杰無影腳擊中頭部，痛得倒地大喊：「我要去醫院！」但他仍繼續賣力對決不斷放大招，甚至Battle（斗舞）上癮，連連要求加賽，還對孫振挑釁：「我要幹掉他！」讓小杰無奈表示：「我是不是把你的頭踢壞了？」威廉見狀連忙將敖犬控制在地，失控場面爆笑，成員們的賣力表現也讓6,7歲時在電視前看六棒的孫振過癮表示：「我覺得很有誠意，很感動」。

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