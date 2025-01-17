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永遠的月光愛人！李玟50歲冥誕台灣打造絕美雕像 比鄰鄧麗君長眠地

李玟紀念雕像名為「永遠的月光愛人」。（記者陽昕翰攝）李玟紀念雕像名為「永遠的月光愛人」。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕今天是「CoCo」李玟的50歲冥誕，家屬在依山傍海的金寶山碑林名人區建立紀念雕像，以當年她在奧斯卡獻唱《臥虎藏龍》主題曲中文版《月光愛人》為靈感，這尊雕像名為「永遠的月光愛人」。

李玟「永遠的月光愛人」紀念雕像設置於金寶山碑林名人區，同一區還有已故藝人高以翔、導演齊柏林的紀念雕像，而另一位天后鄧麗君的長眠地，也是在金寶山園區內的筠園。

李玟紀念雕像曝光。（記者陽昕翰攝）李玟紀念雕像曝光。（記者陽昕翰攝）

李玟的紀念雕像出自藝術家王志文之手，其作品曾多次在日本、韓國、香港等地展出。這次王志文為了「CoCo李玟永遠的月光愛人」雕像，前後耗時了一年時間完成，透過如鬼斧神工般的精細雕工，把這尊李玟坐在上弦月的雕像形塑地維妙維肖呈現。

這尊逼真傳神的雕像，讓李玟家人看到成品後都忍不住感動到淚流滿面。李玟二姊Nancy從雕塑準備前期就與雕塑家王志文反覆溝通，更花了許多時間挑出李玟生前的照片讓老師參考。

如今看到完美成品呈現在眼前，讓Nancy有感而發表示，看到雕像後彷彿看到妹妹，家人之間滿滿的回憶再次湧上心頭。

今天包括李玟的家人都特別飛來台灣，還有天后生前曾合作的音樂人姚謙、前唱片公司同事Roger李岳奇，以及知名網紅那那大師一起到場觀禮。

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