直擊！李玟50歲冥誕「回到台灣」李媽媽露面激動放聲大哭

〔記者陽昕翰／台北報導〕今天是已故天后「CoCo」李玟的50歲冥誕，從台灣發跡的她，始終深愛著台灣粉絲，她的家人感恩許多台灣歌迷的支持，決定在依山傍海的金寶山碑林名人區的紀念雕像公園設置李玟雕像，要讓粉絲追思！

李媽媽來台灣出席女兒的冥誕活動，難過到泣不成聲。（記者陽昕翰攝）

李玟離世快2年，生前締造了29年輝煌的歌唱事業，也與台灣歌迷串起了如朋友般的情感，今天包括李媽媽及姊姊Nancy、Carol都到了金寶山園區，還有上百名的粉絲到場追思。

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年事已高的李媽媽，在家人的攙扶下走入園區，情緒激動的她到了現場就放聲大哭，不時發出了啜泣聲，始終無法走出失去愛的女傷痛，令人看了心疼。

李玟二姊Nancy代表家屬致詞，相信歌迷絕對不會忘記最愛的妹妹，「她是我們的最愛、永遠思念的人，雖然今天的慶生會，最重要的主角無法參與，但我相信她能感受到我們的愛。」Nancy說到激動處同樣噴淚，哽咽直說，「失去我們最愛的人，真的是悲痛萬分、心如刀割。」

今天是李玟的50歲冥誕，粉絲齊聚金寶山追思。（記者陽昕翰攝）

見到李媽媽如此難過，Nancy大喊3次「媽媽加油」，歌迷也跟著喊，而李媽媽不斷拭淚，Nancy哭著說，「真的很不容易這個心情，有人看過『可可夜總會』嗎？對我留下非常深刻的意義，真正的死亡是所有人把你忘記，我相信不會發生在CoCo身上。」

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