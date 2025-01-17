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娛樂 最新消息

藍委想砍公視預算！楊大正嚴肅喊話：盼三思而後行

〔記者蕭方綺／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視的23億預算，幾乎逼公視直接關台，引發全民怒火，「滅火器」主唱楊大正今出席音樂劇《火神的眼淚》，被問及此事，他嚴肅表示：「希望決定預算的人三思而後行，這些預算對影視發展很重要。」

楊大正希望立委高抬貴手通過預算。（記者陳奕全攝）楊大正希望立委高抬貴手通過預算。（記者陳奕全攝）

對於《聽海湧》遭藍營立委指「毀人名節、竄改歷史」，成為預算刪減的「元兇」之一，楊大正認為《聽海湧》是好作品，直呼「不能接受啦」，他希望立委們高抬貴手，「影視從業人員都認真又努力付出，整個社會若有多一點善意，讓大家彼此交流，影視作品就會慢慢進步。」

楊大正擔綱音樂劇《火神的眼淚》男主角，飾演電視劇版劉冠廷角色「林義陽」，故事工廠藝術總監黃致凱自曝劇本還沒創作時，就想到要滅火要找滅火器，不如就先問問滅火器樂團主唱楊大正能否有機會演出，「希望能將他搖滾、炸裂的歌聲帶入音樂劇！」

羅美玲現實生活只和楊大正相差5歲，卻在劇中演他媽，她認了是靠「留言」爭取到演出機會，「看到徵選消息直接在導演社群留言說『我想演』，沒想到真的實現了！」她坦言能參與這麼知名的IP改編作品，對她而言是難得的機會，「尤其是《火神的眼淚》這樣的劇本，真的是要我演什麼都行！」

此外，王為在劇中飾演電視劇版温昇豪的角色「邱漢成」，周家寬則飾演電視劇版林柏宏的角色「張志遠」，他表示也曾在音樂劇《怪胎》裡面飾演林柏宏角色，直呼和林好有緣，現場更被封「劇場版林柏宏」。《火神的眼淚》音樂劇將於4月27日起在北中南三地巡迴演出，購票詳洽TixFun。

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