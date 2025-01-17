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娛樂 最新消息

導演楊力州籲同行幫罷免拍片 妻爆收威脅訊息

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕立法院朝野黨團15日協商114年度中央政府總預算案，國民黨以「報導偏頗、戲劇竄改歷史」等原因提案全數刪除文化部補助公視的23億預算。對此，導演楊力州警告藍營，小心影視工作者的反撲，呼籲影視界投入公民罷免的影片支援工作，如今卻傳出楊力州妻子收到威脅訊息

導演楊力州。（資料照）導演楊力州。（資料照）

楊力州妻子今天於臉書發文表示，自己來自深藍的家族，但一直是政治冷感的人。然而，昨天短短24小時內，楊力州的手機響不停，上百通訊息及來電不斷湧入，楊因為必須專心拍攝，所以只能把手機交給她。

她指出，前天因為楊力州一則發文及行動，得到影視工作者巨大的迴響要一起並肩而行，身為妻子的她一定支持，但同時自己也是一名母親，於是開始不安的在眾多留言中尋覓可能的威脅。她發覺，「送楊力州小孩X X X」、「他們讀哪裡」……更多的留言是惡意中傷的髒話謾罵。

楊力州妻子發文。（翻攝自臉書）楊力州妻子發文。（翻攝自臉書）

她直言，這些都是殭屍帳號留言，但從沒想過今天必須擔心我的孩子上下學是否安全，身為母親的她願獨自承擔，雖然非常無助，但也只能更堅強，為了給孩子好的未來而努力。她也高呼，請罷免他們！

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