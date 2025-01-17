陳國華兒子遭撞後肇逃 警方通知騎士到案

音樂製作人陳國華與Ivy的國中兒子，昨日晚間約7點半時，在公車站前被機車撞上。 （記者鄭景議翻攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕音樂製作人陳國華與Ivy的國中兒子，昨日晚間約7點半時，在公車站前被機車撞上，且對方還肇事逃逸，讓他氣得臉書發文怒斥騎士，汐止分局警方調閱監視器，目前已經主動聯絡家屬，並掌握肇事車輛車號，將通知車主到案說明。

陳國華昨日於臉書撰文指出，1月16日晚上7點半左右，在北峰里（康寧街）公車站牌前，他國二的兒子剛剛走下公車，就被一部急竄的摩托車撞飛，而騎士也倒地，但是這位騎士並未查看傷者，而馬上肇事逃逸，經好心的路人報案。

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他怒批「如果你是這位撞傷人而逃逸的騎士，看到這篇文請你到派出所自首，我們還有和解的機會，如果你不出面，那我保證會找到你，請求從重量刑決不寬貸⋯！」、「給你一次機會挽救自己，切莫造成一輩子的傷害！」

警方表示，當時陳姓少年自公車下車時，與右後方直行之機車發生碰撞，致陳姓少年倒地，但該機車騎士已於警方到場前離開，員警確認少年傷勢後，該少年於現場表示暫不追究，員警先行抄登當事人資料並留下聯絡資料、告知其權利後離去。

警方指出，目前已主動聯繫當事人家屬，並掌握肇事車輛車號，將通知車主到案說明，依交通事故處理程序辦理。

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