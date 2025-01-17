鎮長不明原因失蹤！《台通》何A篡位號召鎮民：爭取榮譽

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣虛擬音樂節「夕陽小鎮 SUNSET TOWN FESTIVAL」歷經2年醞釀，將於4月連續兩個週末盛大回歸，推出第二屆《燒胎祭》！

台灣樂團拍謝少年。（夕陽音樂提供）

首波公告正式出爐，包括韓國HYUKOH樂團的主唱吳赫 OHHYUK、泰國創作才子Phum Viphurit、台灣聲響藝術家林強、經典復出搖滾團巨大的轟鳴、嘻哈上升之星Gummy B、新生代女聲JOYCE 就以斯、拍謝少年、露波合唱團、非人物種、潮州土狗、李紅、非密閉空間、Ń7ä等多組音樂人的參與。

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2025《燒胎祭》接續2023年「夕陽小鎮」設定，鎮長「國勇（落日飛車 國國）」 因不明原因失蹤，鎮上二把手「何代理 （《台通》何A）」便接手自封鎮長，籌辦了實現個人野心版圖的《燒胎祭》，巧妙與現實生活中台通何A的夢想連結，在虛擬小鎮中讓何A一圓心願。

林強受邀參與夕陽小鎮虛擬音樂節。（夕陽音樂提供）

本屆全新亮點是引入「家族」設定，讓鎮民們在進入夕陽小鎮的瞬間化身挑戰者。何代理鎮長強調：「燒胎祭不只是規格升級的音樂節，更是鎮民爭取榮譽的一刻。就讓我們一起引擎發動、同仇敵慨、駛向未來！」

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