晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鎮長不明原因失蹤！《台通》何A篡位號召鎮民：爭取榮譽

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣虛擬音樂節「夕陽小鎮 SUNSET TOWN FESTIVAL」歷經2年醞釀，將於4月連續兩個週末盛大回歸，推出第二屆《燒胎祭》！

台灣樂團拍謝少年。（夕陽音樂提供）台灣樂團拍謝少年。（夕陽音樂提供）

首波公告正式出爐，包括韓國HYUKOH樂團的主唱吳赫 OHHYUK、泰國創作才子Phum Viphurit、台灣聲響藝術家林強、經典復出搖滾團巨大的轟鳴、嘻哈上升之星Gummy B、新生代女聲JOYCE 就以斯、拍謝少年、露波合唱團、非人物種、潮州土狗、李紅、非密閉空間、Ń7ä等多組音樂人的參與。

2025《燒胎祭》接續2023年「夕陽小鎮」設定，鎮長「國勇（落日飛車 國國）」 因不明原因失蹤，鎮上二把手「何代理 （《台通》何A）」便接手自封鎮長，籌辦了實現個人野心版圖的《燒胎祭》，巧妙與現實生活中台通何A的夢想連結，在虛擬小鎮中讓何A一圓心願。

林強受邀參與夕陽小鎮虛擬音樂節。（夕陽音樂提供）林強受邀參與夕陽小鎮虛擬音樂節。（夕陽音樂提供）

本屆全新亮點是引入「家族」設定，讓鎮民們在進入夕陽小鎮的瞬間化身挑戰者。何代理鎮長強調：「燒胎祭不只是規格升級的音樂節，更是鎮民爭取榮譽的一刻。就讓我們一起引擎發動、同仇敵慨、駛向未來！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中