晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遭吳宗憲洩底！温嵐熱戀男歌手4年 鬆口回應婚事

〔記者陽昕翰／台北報導〕温嵐加盟新東家華納音樂，她與新生代樂團冰球合作的新歌《一個吻的時間》頗受好評，今天受訪談到：「目前還是以單曲的形式推出新作品，慢慢的累積中，演唱會目前也有計畫，都還在慢慢籌備。」

温嵐加盟新東家。（華納音樂提供）温嵐加盟新東家。（華納音樂提供）

温嵐今年會持續推出新歌，至於是否有想要合作的夢幻名單，她笑說：「不會去設限，每個人都會有不同的火花。」過去天王周杰倫為她打造許多膾炙人口的金曲，被問到未來是否會合作，温嵐表示：「是可以邀啊，不排斥，也可以請方文山填詞。」

對於加盟新東家，温嵐表示，「很開心換了一個全新團隊一起工作，尤其是自己的好姐妹戴愛玲也在，覺得很溫馨，也感覺到被照顧；目前為止跟大家的溝通也很順利。」

温嵐更想到了當年高中畢業，要簽第一張唱片約的往事，其實爸媽很不希望她當藝人，「當時的唱片公司在台北，大家因為擔心我，我爸為此轉職，我弟轉學到台北，大家一起從新竹搬到公司旁邊。」

温嵐推出新歌《一個吻的時間》。（華納音樂提供）温嵐推出新歌《一個吻的時間》。（華納音樂提供）

有趣的是，當年準備要簽約時，温嵐的警察爸爸現身公司「下馬威」，表示自己是警察，合約上的法律條文都很清楚，就是擔心女兒吃虧，當時的老闆吳宗憲則連忙請温嵐的家人放心。

而温嵐與歌手男友雷諾穩定交往中，當年他們熱戀就是被吳宗憲在社群洩底，戀情才因此曝了光。

温嵐透露跟男友感情穩定，不急著要結婚，透露媽媽以前時常催生，她每聽一次就會送給媽媽寵物，總共送4狗、2貓，忍不住笑說：「後來我媽媽都不敢問了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中