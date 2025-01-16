遭吳宗憲洩底！温嵐熱戀男歌手4年 鬆口回應婚事

〔記者陽昕翰／台北報導〕温嵐加盟新東家華納音樂，她與新生代樂團冰球合作的新歌《一個吻的時間》頗受好評，今天受訪談到：「目前還是以單曲的形式推出新作品，慢慢的累積中，演唱會目前也有計畫，都還在慢慢籌備。」

温嵐加盟新東家。（華納音樂提供）

温嵐今年會持續推出新歌，至於是否有想要合作的夢幻名單，她笑說：「不會去設限，每個人都會有不同的火花。」過去天王周杰倫為她打造許多膾炙人口的金曲，被問到未來是否會合作，温嵐表示：「是可以邀啊，不排斥，也可以請方文山填詞。」

請繼續往下閱讀...

對於加盟新東家，温嵐表示，「很開心換了一個全新團隊一起工作，尤其是自己的好姐妹戴愛玲也在，覺得很溫馨，也感覺到被照顧；目前為止跟大家的溝通也很順利。」

温嵐更想到了當年高中畢業，要簽第一張唱片約的往事，其實爸媽很不希望她當藝人，「當時的唱片公司在台北，大家因為擔心我，我爸為此轉職，我弟轉學到台北，大家一起從新竹搬到公司旁邊。」

温嵐推出新歌《一個吻的時間》。（華納音樂提供）

有趣的是，當年準備要簽約時，温嵐的警察爸爸現身公司「下馬威」，表示自己是警察，合約上的法律條文都很清楚，就是擔心女兒吃虧，當時的老闆吳宗憲則連忙請温嵐的家人放心。

而温嵐與歌手男友雷諾穩定交往中，當年他們熱戀就是被吳宗憲在社群洩底，戀情才因此曝了光。

温嵐透露跟男友感情穩定，不急著要結婚，透露媽媽以前時常催生，她每聽一次就會送給媽媽寵物，總共送4狗、2貓，忍不住笑說：「後來我媽媽都不敢問了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法