（影）謝金燕爆未婚生子 昔上《康熙》被小S犀利逼問片段遭挖

謝金燕。（翻攝自我愛貓大YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕利菁昨（15）日受訪時意外脫口稱知道謝金燕「孩子的爸」是誰，隨後為自己的快嘴道歉，而謝金燕也相當保護兒子，當年爆出她未婚生子後，就幾乎不上節目，有意躲過媒體逼問。不過她在隔年為了力挺好友孫淑媚上了《康熙來了》，果不其然被小S犀利提問。

謝金燕2009年爆出未婚生子，且當年小孩已經12歲，震驚外界，她為了保護兒子，從未公開兒子生父，也拒絕受訪。但隔年卻驚喜和孫淑媚、趙正平、苗可麗等人一起上《康熙來了》，當時小S不斷提到孩子的話題，也坦言「每次身上有很多新聞的藝人來上康熙，我們都會想說，他知不知道來的話我們難免就會問到，那你們的心理準備是什麼？」

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謝金燕上《康熙來了》遭到犀利提問。（翻攝自我愛貓大YT）

當時謝金燕巧妙閃躲，回應：「有啦，就是很清楚，但是真的很希望大家可以認識《痴情歌》（孫淑媚新歌），所以我就頭戴鋼盔往前衝了，可是我知道，你們其實真的很善良的。」，還幽默說自己不會發脾氣，只會「丟鞋子」。

不過小S與蔡康永仍不放棄套話，在節目最後直言提問：「所以謝金燕小姐妳要談一下那個，家裡怎麼會有一個小孩這件事嗎？」謝金燕則不顧犀利問題，逕自幫孫淑媚打歌，「淑媚，我們來唱一下電音版的《痴情歌》」，讓小S笑說「完全無視我的問題耶！」

小S（左）與蔡康永（右）努力套話。（翻攝自我愛貓大YT）

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