羅志祥「自掏6萬」寵20年粉絲 一舉動暖哭台下觀眾

〔記者侯家瑜／台北報導〕羅志祥日前錄製《2025超級巨星紅白藝能大賞》帶來〈No Joke〉和〈舞狀元〉的排場，30人舞群排舞整齊劃一氣勢驚人，他祝福2025年每一個人都能開開心心，不然會「蛇」不得讓大家難過。

羅志祥將在《紅白》陪大家守歲。（台視提供）

節目中也特別安排粉絲與偶像互動的遊戲環節，在充滿緊張與歡笑的「射龍門」遊戲中，一位追隨羅志祥長達20年的鐵粉參與，而寵粉的羅志祥也表示記得這位粉絲的職業是護理師，爽快將「撞柱」獎金加碼至6萬元，並感性地說：「感謝醫護人員的辛苦付出。」溫暖舉動感動在場所有人，而羅志祥也親自走向粉絲大方送上擁抱，這分貼心令全場熱淚盈眶，掌聲不絕於耳。

請繼續往下閱讀...

羅志祥將在《紅白》陪大家守歲。（台視提供）

頑童將在《紅白》陪大家守歲。（台視提供）

頑童將在《紅白》陪大家守歲。（台視提供）

饒舌第一天團「頑童MJ116」連續兩年陪伴全台觀眾度過最嗨的除夕夜，一出場便引起全場沸騰，一連演唱〈Intro〉、〈速命道〉、〈走跳〉、〈Champagne Shower〉，毫無冷場的精彩演出讓粉絲為之瘋狂，搭配舞台及燈光效果，現場觀眾彷彿置身大型夜店，瘦子率先送上新年祝福：「要『蛇』麼有『蛇』麼、發大財！派對像個饒舌歌手」，逗得主持人Lulu忍不住笑說：「你一口氣都講完了，請問大淵和小春怎麼辦？」，不負眾望的大淵和小春也隨即獻上蛇年祝福，大淵希望粉絲們都身體健康、「蛇」麼都行！小春則是祝大家玩遊戲時「獨當一面、『蛇』我其誰。」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法