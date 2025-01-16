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娛樂 電視

米可白演「駐唱歌手」歌聲遭嫌棄 不忍吐心聲：我不是阿拉丁

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白在民視八點檔《好運來》飾演駐唱歌手「文琪」，近來被觀眾質疑不會唱歌，她透過臉書直言：「我是個演員，不是專業的歌手。」

米可白（左）在《好運來》演駐唱歌手。（資料照，民視提供）米可白（左）在《好運來》演駐唱歌手。（資料照，民視提供）

米可白向酸民說：「如果要我會演戲又要會唱歌，我可能無法滿足你，因為我不是阿拉丁神燈，無法滿足你所有的願望。」她認為身為一位演員，就是扮演好自己的角色，讓看戲的人「同悲同喜，感受你所有的情緒。」她舉例說：「假設我演一個罪犯，不表示我就要去做『傷天害理』的事，才能完成演員的任務。」

米可白在《好運來》演駐唱歌手。（資料照，民視提供）米可白在《好運來》演駐唱歌手。（資料照，民視提供）

米可白表示，大家看戲看得好認真，「如果要我唱歌唱得跟歌手一樣厲害，我可能要邊拍戲邊抽空去學唱歌，這不是短時間就能做到，我加油。」不少粉絲留言打氣，劇中飾演哥哥的劉至翰說：「我覺得好聽。」

米可白透露，近日聽媽媽跟她說，自從《好運來》播出來，有不少觀眾到家中經營的鹿港餅店找她買餅，「謝謝大家的喜歡跟支持。過年我會回家幫忙，時間出來再跟你們說，有空再來找我玩喔！」

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