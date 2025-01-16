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娛樂 電視

王瀅復出舌戰小S 拍片「2天衝47萬」掀關注

〔記者傅茗渝／台北報導〕「哈林」庾澄慶的外甥女王瀅去年復出，火速又成媒體的焦點，事業也再衝高峰。她去年12月底趁閒暇帶著3個女兒、老公出國10天到北海道滑雪，她們一家從早上8點出發，滑一整天的雪把自己累到不行。

王瀅12月底帶全家到北海道滑雪，換上Cozy punch冬季智能穿搭。（鏡藝宏海提供）王瀅12月底帶全家到北海道滑雪，換上Cozy punch冬季智能穿搭。（鏡藝宏海提供）

王瀅雖是小貴婦，但全家出國赴北海道，她再累回到飯店也堅持要親自下廚煮，她說：「因為有小孩關係，不能每餐都外食，所以我們會買食材在飯店煮，而且對小孩來說也比較健康。」

王瀅上小S節目，兩人鬥嘴成了收視良藥。（翻攝自小姐不熙娣節目/鏡藝宏海提供）王瀅上小S節目，兩人鬥嘴成了收視良藥。（翻攝自小姐不熙娣節目/鏡藝宏海提供）

她復出後代言邀約不間斷；自媒體僅做半年，日前再以一支「穿高跟鞋如何走路」的短影音，2天衝上47萬，成功卡位全方位貴婦網美。有趣的是，王瀅不時上小S主持的《小姐不熙娣》節目，與小S爆笑互嗆。兩人從老公、豪宅、小孩唸的學校…每一個話題都能瞬間點起戰火，王瀅甚至嘲笑「小S的歌太冷門，根本沒有人聽過」把小S一秒被惹怒，錄影現場你來我往，意外打出不俗的收視成績。

王瀅復出一路順遂，她透露全靠隨身攜帶虎爺娃娃開運。（鏡藝宏海提供）王瀅復出一路順遂，她透露全靠隨身攜帶虎爺娃娃開運。（鏡藝宏海提供）

很多人好奇王瀅復出之路怎麼一點都不坎坷？王瀅不藏透露隨身帶著代言品牌IROO集團與與武德宮合作推出的聯名吉祥物「虎爺娃娃」開運，民間習俗「虎爺」能夠招財、驅邪、守護，所以有非常多人到廟宇拜完眾神後，一定會拜虎爺求財保平安。

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