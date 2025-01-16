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娛樂 日韓

T.O.P《魷魚遊戲2》被罵慘！親上火線認：沒臉回去BIGBANG

〔記者鍾志均／綜合報導〕BIGBANG前成員「T.O.P」崔勝鉉演出《魷魚遊戲2》歌手薩諾斯，被轟存在感突兀、爛演技，他時隔11年，昨接受各家韓媒專訪，靜下來好好談論這些年的心境，當中帶有很深懺悔，更招認無法回去BIGBANG，是因為沒有臉回去。

「T.O.P」崔勝鉉為《魷魚遊戲2》角色接受韓媒訪問。（翻攝自X）「T.O.P」崔勝鉉為《魷魚遊戲2》角色接受韓媒訪問。（翻攝自X）

T.O.P在戲劇上線第一天就被罵「毀了整齣戲」，過去他因涉嫌在家吸食大麻，被判刑10個月，緩刑兩年的黑歷史，甚至曾放話不會在韓國回歸，卻又出現在《魷魚遊戲2》演員陣容，因此處於爭議的漩渦中。

對於過去吸食大麻的爭議，T.O.P表示「很愚蠢，會反省一輩子」，也說，時隔這麼久再次見到媒體，坦言發生了很多事，帶著慎重的心情接受訪問，內心百般歉疚。

《魷魚遊戲2》眾演員都接受過一輪訪問，唯獨T.O.P沒有，他說，「如果和其他人一起接受訪問，感覺是會干擾到他們，過去這幾年發生太多事，想鄭重道歉，所以才有現在這個場合。

現年37歲的T.O.P坦言，過去20多歲時，得到許多的愛，度過美好時光，但遭遇黑暗時光也是前所未見，心裡變得疲憊，自我厭惡的感覺也很強烈，因此給愛自己的人，家人，粉絲帶來失望，我深感內疚。

T.O.P在《魷魚遊戲2》飾演薩諾斯引發很大爭議。（翻攝自Netflix）T.O.P在《魷魚遊戲2》飾演薩諾斯引發很大爭議。（翻攝自Netflix）

T.O.P甚至說，當時疲憊到連重新站起來的力量都沒有，很想放棄一切，覺得自己愚蠢又輕率，因此一輩子都要反省。

聊到大眾對「薩諾斯」反應不佳時，T.O.P表示觀眾給予評價，無論好或壞都是我應該接受，就算不被觀眾喜歡，也是演員必經和學習的過程，「我犯下的罪就是不對，要為此付出代價。」

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