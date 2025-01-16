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鄭伊健被20歲新生代演員喊叔叔 愣住驚問：我嗎？

鄭伊健靠著電影《古惑仔》飾演「陳浩南」一角擄獲大批影迷喜愛。（翻攝自IG）鄭伊健靠著電影《古惑仔》飾演「陳浩南」一角擄獲大批影迷喜愛。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港男神鄭伊健出道至今逾37年，靠著電影《古惑仔》飾演「陳浩南」一角，擄獲大批影迷喜愛，2013年晉升人夫，妻子蒙嘉慧則淡出幕前，儘管他已57歲，依舊保養得宜活躍影視圈。

鄭伊健日前與年僅20歲香港新生代演員許恩怡出席活動，2人受訪時女方竟脫口稱他「叔叔」，鄭伊健瞬間愣住，然後指著自己問：「叔叔，我嗎？」引來一片哄堂大笑，鄭伊健隨後調侃許恩怡，瞪大眼「提醒」對方小心說話，許恩怡只好趕緊道歉改口「伊健哥哥」。

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日前鄭伊健為電影《久別重逢》跑宣傳，受訪時坦言和妻子蒙嘉慧早達成「不生孩子」共識，並鬆口主因：「你打開電視看看新聞，這世界實在太...」認為當今世界已不適合孩子生活，擔憂孩子生下來後受盡苦難，也自嘲自己早過了想當父母年紀。

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步入婚姻11年，鄭伊健大方透露夫妻生活日常，表示在家中老婆最大，自己沒有實際決定權，不過夫妻倆因各方觀念想法契合，生活愉快幸福，2人平日都很宅，興趣就是一起待在家裡打電玩，笑虧蒙嘉慧比自己更沉迷。

 

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