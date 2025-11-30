布魯斯威利最後決定曝光！家人宣布「身後捐腦」原因惹鼻酸

好萊塢動作巨星「老布」布魯斯威利3年前確認罹患「額顳葉型失智症」。（法新社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕好萊塢動作巨星「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）3年前確認罹患「額顳葉型失智症」（神經退化性疾病），今年甚至爆出幾乎無法說話，連閱讀、走路都有困難；他的老婆艾瑪赫明（Emma Heming Willis）日前在新書《陪伴的力量：走在照護路上的發現與療癒》中，布魯斯威利身後將捐出其腦部以作科學研究。

老婆艾瑪赫明（右）在新書中透露布魯斯威利身後將捐出其腦部以作科學研究。（法新社）

艾瑪在書中透露，已和布魯斯的前妻黛咪摩兒和其他家人決定，布魯斯離世後，便將腦部捐給研究單位，讓專家更了解額顳葉失智症的影響，希望能替醫療科學有所貢獻。

而艾瑪近來也向外媒透露，一家人是如何度過耶誕假期；她表示，雖然節日慶祝方式有所改變，但布魯斯威利與逐漸惡化的腦部疾病共處下，節日依然充滿溫暖；她形容家人如何重新調整傳統，使節日的快樂得以延續，即使照護需求得不斷演變。

艾瑪解釋，耶誕節和感恩節對家人仍然重要，但慶祝方式需要調整。他們不再強迫自己維持過去的程序，而是創造新的時刻，調整包括「保留熟悉的裝飾和歌曲」、「舉辦更短、更安靜的聚會」、「聚焦布魯斯仍能作出反應的感官體驗」等。她強調，這種調適不是放棄，而是用符合當下能力的方式創造回憶，並維持全家人的笑聲與連結。

布魯斯威利的大女兒路莫威利在社群平台坦率的更新父親的狀況。（法新社）

布魯斯威利的大女兒路莫威利（Rumer Willis）在IG回答粉絲提問時，則坦率的更新父親的狀況；她提到，任何罹患「額顳葉型失智症」的人都會面臨嚴峻挑戰，很感謝那些相互擁抱與父親相互認出的眼神，即使意識不是全然清晰，那些瞬間仍傳達著愛。

