星座

2025年最後一個月12星座運勢搶先看 精采絕倫謝幕

星座專家艾菲爾表示：在今年的最後一個月，12星座即將展開一場精采絕倫的年度謝幕大戲。（翻攝自臉書）星座專家艾菲爾表示：在今年的最後一個月，12星座即將展開一場精采絕倫的年度謝幕大戲。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從明天開始就是今年的最後一個月，在12月中，12星座將迎來怎樣的運勢？星座專家艾菲爾表示：在今年的最後一個月，12星座即將展開一場精采絕倫的年度謝幕大戲。接下來的一個月充滿豐盛與感謝，期間將迎來冬至、耶誕節，星象部分也熱鬧滾滾，帶來一波波能量轉變。

12月初金星進入射手座，讓愛與美充滿了探索與自由的氛圍。緊接著，雙子座滿月與年度最大的超級月亮攜手登場，將我們的情緒與潛意識推向高點，許多累積的議題可能在此刻迎來圓滿或釐清。月中，水星西大距帶來溝通與思維上的清晰高峰，非常適合深思熟慮與規劃。隨後，我們迎來年度重頭戲之一的雙子座流星雨高峰，在寒冷的夜空下，提醒著我們許下對新年的美好願望。月底，太陽與金星雙雙進入摩羯座，加上摩羯座新月的加持，將這股能量從狂歡的自由灑脫，轉為務實、結構化的規劃與承諾。海王星在雙魚座恢復順行，讓過去的迷霧逐漸消散，為2026年的展開奠定堅實的基礎。這個十二月，是檢視、沉澱、並為未來啟航的關鍵時刻。準備好，迎接這場宇宙的終極考驗與祝福吧！

✿白羊座 本月重點：學業、人際、財運

12月對於白羊座來說，是學習與開拓視野的高峰期。月初金星進入射手座，點亮你的高等教育與長途旅行宮位，對於正在進修學業或準備考試的白羊來說，將會有事半功倍的效果，甚至能得到來自遠方的靈感或助益。月初的超級月亮可能引發人際圈的某個重要對話或合約的確認，挑戰在於你需要平衡自己的直率與他人的感受。如何巧妙地表達觀點而非直接衝突，是你本月的突破點。

值得開心的是，中旬雙子座流星雨期間，你將遇到充滿智慧與幽默感的貴人，他們提供的建議能為你的長期規劃帶來巨大啟發。你的財運在下旬將迎來一個務實的轉機，特別是當太陽進入摩羯座之後，你對金錢的態度將變得更嚴謹，適合制定長期的理財計畫。摩羯座新月更是暗示著透過專業技能或事業成就獲取財富的機會。勇敢地走出舒適圈，你的遠見將帶給你實際的收穫。

本月強運金句：大膽去做遠方夢想家，你的知識與人脈就是最堅實的盔甲！

✿金牛座 本月重點：桃花、破財、心靈

金牛座在12月將深度探索人與人之間的情感與金錢連結。月初金星進入射手座，聚焦在你的共同資源與親密關係宮位。你的桃花運勢變得較為深刻且帶有轉化性，可能遇到一位極具吸引力但同時也讓你感到難以掌控的對象，挑戰在於學會區分欲望與真愛。中旬的星象能量，特別是火星與海王星的四分相，可能導致財務上的不清晰或衝動消費，要小心因為情感因素而破財，保持對借貸與投資的警覺。

你的突破口在於深化心靈層面的探索，月初的超級月亮會促使你檢視自己內在的安全感來源，當你願意放下對物質的執念，反而會獲得更強大的內在力量。值得期待的是，下旬金星與摩羯座新月將為你的高等教育或遠行計畫帶來積極的能量，可能在旅途中邂逅一段異國情緣或獲得一項重要的證書。這個月，學會放手與信任，將是你最大的成長。

本月強運金句：專注內在的豐盛，自然能吸引到與你共鳴的美好事物！

✿雙子座 本月重點：婚姻、工作、情緒

12月對雙子座來說，是關係與合作的關鍵時刻。月初金星進入射手座，直接點燃你的伴侶宮，讓婚姻或一對一的關係變得更加熱情、開放且充滿冒險精神。若你單身，這是脫單的好時機；若有伴，則關係將進入新的承諾階段。然而，月初的雙子座滿月與超級月亮可能會讓你的情緒波動較大，特別是關於個人需求與伴侶需求之間的拉扯，需要時間沉澱。

你的挑戰來自於工作上的溝通，中旬水星與天王星的對分相，可能導致職場上的想法過於前衛，不被保守派同事接受。突破方式是運用你天生的邏輯與口才，條理清晰地呈現你的創新方案。值得開心的是，你的日常工作將因高效溝通和貴人相助而變得更順暢，特別是水星西大距期間，思維敏捷度達到頂峰。期待下旬你在親密關係或財務合作上獲得實質性的進展。

本月強運金句：用真誠的溝通搭建橋樑，所有的關係都將成為你的助力！

✿巨蟹座 本月重點：工作、健康、脫單

巨蟹座在12月的主要焦點將放在日常工作、健康習慣與人際互動上。月初金星進入射手座，讓你的日常工作環境充滿樂觀與學習的氛圍，你可能會開始一個新的健康計畫，或者學習一項新的專業技能。你的健康狀況是本月需要關注的重點，特別是在忙碌的工作中，要留意作息與飲食，月初的超級月亮會讓你更敏銳地察覺身體發出的信號。

中旬的雙子座流星雨能量會為你的潛意識帶來清理，讓你對未來的工作方向有更清晰的認識。若你正在尋求脫單，機會出現在職場或健身房，但關係的發展可能較為慢熱且務實。挑戰在於：你可能因為想要討好同事或客戶而犧牲自己的時間和精力，導致壓力積累。突破方法是學會設定健康的界線，堅守自己的時間表。值得期待的是，下旬摩羯座新月將會開啟一段新的合作關係或穩定戀情，為你帶來安全感。

本月強運金句：照顧好自己是所有目標的起點，穩健步伐帶你走向成功！

✿獅子座 本月重點：愛情、魅力、事業

獅子座在12月將是光芒萬丈、活力四射的一個月。月初金星進入射手座，直接點亮你的戀愛與創造力宮位，讓你的魅力值直線上升，無論單身或有伴，愛情運都非常火熱，充滿戲劇性的浪漫機會。你熱衷於展現自己，並可能在社交媒體或娛樂活動中成為眾人焦點。然而，超級月亮可能會引發朋友群體或團體目標上的戲劇性事件，挑戰在於如何在個人需求與團隊合作之間取得平衡。

中旬，你的事業宮位將得到強大的推動力，特別是在水星與土星的三分相作用下，你的想法能夠得到上級的認可，並成功落地為有結構的長期計畫。突破的關鍵在於將你的創造力（戀愛宮的能量）轉化為實際的事業成果。值得期待的是，下旬金星進入摩羯座，你的日常工作將獲得一波務實的進展，你將發現自己的努力得到了切實的回報。本月是讓你盡情享受生活、展現真我的絕佳時機。

本月強運金句：盡情閃耀吧，你的熱情就是引領所有人向前的火炬！

✿處女座 本月重點：家庭、工作、健康

處女座在12月將把重心放在內在安全感、家庭事務與工作基礎的穩固上。月初金星進入射手座，為你的家居生活帶來愉悅與放鬆的氛圍，可能裝修、搬家或舉辦家庭聚會。中旬處女座下弦月發生在你的自我宮，促使你放下過去對自身的不完美評判，迎接更真實的自我。挑戰在於，月初超級月亮可能會引發工作上關於職責、權力或公開形象的壓力，你需要處理好公眾形象與個人私生活的界線。

你的突破點在於重新審視你的健康習慣，特別是下旬太陽進入摩羯座之後，你將有機會建立起更嚴謹、有規律的日常作息，這將極大地提升你的效率和健康水準。值得開心的是，本月你與家人的關係會變得更加親密和睦，來自家庭的支持是你最強大的後盾。下旬的摩羯座新月會為你的創意、愛情或子女相關事務開啟一個新的、務實的開端，值得期待！

本月強運金句：穩固你的根基，所有美好的果實都會自然結果！

✿天秤座 本月重點：人際、學業、桃花

天秤座在12月將是社交與學習的活躍期。月初金星進入射手座，讓你的人際交流、短途旅行與學習欲望大增，你可能會參加許多精彩的聚會或短期課程，結識到有趣且具啟發性的人。對於正在進行短期學業或技能培訓的天秤來說，效率將會非常高。月初的超級月亮則可能促使你在高等教育、長途旅行或法律事務上做出重大決定，挑戰在於避免因為過度思考而錯失良機。

中旬，水星西大距將讓你的思維變得清晰、口才更加犀利，這對於需要談判或簽約的工作來說非常有利。你的桃花運勢在日常交流中展現，可能在通勤路上、社群媒體上或學習班級中遇到心儀的物件，這是一段充滿智慧與火花的戀情。突破的關鍵在於：不要只是追求表面的和諧，要敢於表達自己真實的看法。值得期待的是，下旬摩羯座新月將為你的家居生活帶來穩定與安全感。

本月強運金句：用你的智慧與優雅，輕鬆游走在人生的每一個場景！

✿天蠍座 本月重點：財運、事業、個人特質

12月對天蠍座來說，是關於價值觀、財運和自我事業成就的月份。月初金星進入射手座，直接點亮你的財帛宮，你的財運表現亮眼，可能會有意外的獎金或透過聰明的理財獲得收益。你的個人特質在這個月得到強烈的展現，特別是你對深度與真相的追求，這會為你在專業領域贏得聲譽。然而，火星與土星的四分相，可能會讓你與伴侶或合作夥伴在金錢觀念上產生摩擦，挑戰在於避免因為固執而錯失和解的機會。

你的突破點在於將個人的激情投入到事業中，下旬太陽與金星進入摩羯座將賦予你極強的執行力與專業精神。這是一個打穩事業基礎、獲得實際認可的好時機。值得開心的是，中旬水星與冥王星的六分相讓你的洞察力極強，能夠發現潛在的商業機會或解決一個長期的財務困境。本月，你將真正體驗到自我價值的提升與物質回報的同步增長。

本月強運金句：你的深度與力量就是你的印鈔機，值得所有美好的回報！

✿射手座 本月重點：個人特質、愛情、壓力

12月是射手座的生日月，更是你自我覺醒與展現個人特質的高光時刻。月初金星進入射手座，讓你充滿魅力，愛與美好的能量環繞著你，是愛情運勢最強勁的時期之一。你變得更加樂觀、開放，吸引力爆棚，無論單身或有伴，都將迎來關係中的快樂時光。然而，中旬水星與天王星的對分相可能會讓你感到來自家庭或內在的焦慮，壓力的根源可能來自於生活與事業的突然變化。

你的挑戰在於平衡個人的自由探索與現實的責任。突破方式是運用你天生的哲學思維，將這些壓力視為成長的動力。值得開心的是，超級月亮將為你的共同資源或親密關係帶來一個結果，可能是得到一筆資助或確定一段關係的承諾。下旬太陽進入摩羯座將焦點轉向財運，你會開始務實地規劃如何將你的熱情轉化為實際的金錢回報。這是你為明年立下遠大目標的最佳時機。

本月強運金句：釋放你的光芒與自由，世界會因你的樂觀而更加美好！

✿摩羯座 本月重點：事業、健康、脫單

摩羯座在12月將經歷從幕後沉潛到公開亮相的過程。月初金星進入射手座，讓你更關注內在的平靜與心靈的成長，適合做一些幕後規劃與療愈工作。你的事業在下半月將迎來爆發點，但前半月需要充足的準備和休息，保持良好的健康狀態是應對忙碌的基石。月初的超級月亮可能會讓你在伴侶或合作關係上做一個了斷或迎來一個重要承諾，挑戰在於你需要勇敢面對那些你一直逃避的關係議題。

你的突破口在於海王星在雙魚座恢復順行，將為你的溝通與學習帶來清晰的靈感，過去模糊的想法將變得可行。若你期待脫單，機會出現在你專注自我提升和日常工作之後，下旬摩羯座新月將發生在你的自我宮，為你打開一扇全新的門，讓你以更成熟、更有吸引力的姿態迎接新關係。值得期待的是，隨著太陽、金星、火星的先後進入，你將充滿能量，事業上的努力將獲得權威人士的認可。

本月強運金句：穩健地耕耘每一天，你的努力將在正確時刻收穫果實！

✿水瓶座 本月重點：人際、破財、心靈

水瓶座在12月將重點放在團體人際關係、未來願景以及內在的平靜上。月初金星進入射手座，讓你的朋友宮位閃耀，你將參加許多社交活動，並結識到能啟發你未來目標的朋友。你的人際關係圈會帶來資源與樂趣。然而，中旬水星與天王星的對分相，可能會在你的財運上製造意外的開支，或因為衝動投資而導致破財，需要特別警惕來自朋友的投資建議。

你的挑戰在於：如何在集體的聲音中保持自己獨特的見解，並避免為了融入群體而犧牲個人特質。突破方式是運用下旬太陽進入摩羯座的沉穩能量，將心神轉向心靈的探索與休息，通過冥想或獨處來充電。值得開心的是，雙子座流星雨高峰期間，你為團體或朋友許下的願望極有可能成真，給你帶來巨大的成就感。下旬的摩羯座新月非常適合你進行身心排毒與內在療癒。

本月強運金句：你的獨特視角是無價之寶，信任它，並用它來照亮世界！

✿雙魚座 本月重點：事業、愛情、情緒

雙魚座在12月將迎來事業上的高光時刻，以及內在情緒的穩定。月初金星進入射手座，將光芒投射到你的事業與公開聲望宮位，你將獲得上級的賞識，並在公眾面前展現出迷人的形象。中旬海王星恢復順行於雙魚座，長期的迷惘或不確定感將逐漸消散，這對於穩定你的情緒至關重要。然而，火星與土星的四分相可能讓你感到在事業與個人目標之間存在拉扯，導致內在的焦慮。

你的突破點在於：勇敢地將你的夢想和創意注入到你的事業中，不要害怕展現你獨特的同情心與藝術天賦。在愛情方面，愛情運勢在下旬得到提升，你可能會在職場或專業活動中邂逅一段務實且有前途的關係。值得期待的是，下旬摩羯座新月將為你的團體目標與未來願景帶來一個全新的、可實現的開端。這是一個將夢想變為現實，並收穫公眾認可的月份。

本月強運金句：你的慈悲與夢想就是最堅實的力量，讓你的專業光芒萬丈！

☆民俗說法僅供參考☆

