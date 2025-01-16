阿部瑪利亞遭退《木曜4》 鬆口私下互動「邰智源非朋友」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日籍女星阿部瑪利亞曾是女團AKB48成員，來台發展7年同時跨足主持及YouTuber身分，加入麥卡貝旗下節目《木曜4超玩》人氣扶搖直上，去年9月卻遭節目單方面退役，因此備感錯愕。不過，阿部瑪利亞近日鬆口談及此事，並透露與成員們的私下聯繫情況，但她卻也直言：「邰哥從來不是我的朋友！」

阿部瑪利亞（右）坦言因年紀關係，難以將邰智源視為朋友。（翻攝自IG）

阿部瑪利亞近日作客脫口秀節目《賀瓏夜夜秀2》，當主持人賀瓏問及為何要離開《木曜4超玩》時，她苦笑反問：「我有離開《木曜》嗎？我不知道我到底還在不在...因為沒有人通知...」不過她仍坦言喜歡在《木曜4超玩》時的感覺，回首14歲就加入AKB48，對於團體生活情感深厚，如今獨自一人難免感到孤單。

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針對《木曜4超玩》成員們私下的聯絡情況，阿部瑪利亞直言：「邰哥從來不是我的朋友！」語畢瞬間引起全場驚呼，她這才趕緊解釋因邰智源的年紀與自己父親相仿，所以難以視對方為朋友，但與泱泱、溫妮和坤達等成員仍保持良好交流。

此外，面對賀瓏邀請加入《夜夜秀》，阿部瑪利亞則強調必須認真、仔細閱讀合約，她強調現在會更加謹慎評估，以避免潛在的問題發生，一席話道盡百般無奈，卻也頗有弦外之音，其中隱情更是耐人尋味。

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