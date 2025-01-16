公視擬遭砍23億預算！《聽海湧》導演痛批：跳梁小丑對戲劇指手畫腳

〔記者蕭方綺／台北報導〕立法院朝野黨團昨天起密集協商114年度中央政府總預算，國民黨提案公視23億元預算擬全數刪除，理由是因旗下「Taiwan Plus」平台稱美國候任總統川普為「重刑犯」，還有講述二戰台籍日本兵的戲劇《聽海湧》竄改歷史，引發影劇圈譁然。《聽海湧》導演孫介珩指出自己拍《聽海湧》是想紀錄生活在同一片土地上的人們的故事，卻被說是毀人名節、篡改歷史，讓他很不滿，表示：「國民黨立委諸公們是沒有看劇的，只是隨好事者起舞，像跳梁小丑般對一個戲劇節目指手畫腳。」

導演孫介珩（中）日前和《聽海湧》演員施名帥、周厚安出席活動。（資料照，記者陳奕全攝）

他回憶自己的爺爺過往在中國東北出生，後來加入中華民國空軍，二戰最激烈的時刻被派去印度向美軍學習航炸，並駕駛盟軍的轟炸機沿著喜馬拉雅山飛回中國投入戰事，後來又因內戰退到台灣，並到雲南、泰國等地，消失大半年才返台。

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孫介珩表示當時除了他家族的抗日、逃難、團聚的故事之外，還有許多台籍日本兵，在中華民國的史觀裡是被「抗」的那一群人，幾十年來他們多數人被迫沈默，他的過往對於他的家族後代來說仍舊是一片空白，因此他決定透過戲劇為他們發聲，他認為過去因為黨國戒嚴、言論箝制、思想審查所以不能說、不敢說，「那活在2025的創作者，就更要大聲說、用力說，把那些幾十年來被掩蓋的、被空白的故事說出來。」

如今中國國民黨立委們提案刪除公視23億預算，孫介珩控訴其目的除了顯示自己才是這個國家的老大以外，也是跟包括他在內的所有影像創作者們說：「以後要拍什麼，自己要想清楚喔！拍的不對，後果自負囉。」他霸氣表示：「我清楚聽到了，但我不會接受。」

孫介珩表示十年前公視有《一把青》講述他爺爺的故事，十年後公視有《聽海湧》講述許多人阿公、阿祖的故事，「台灣的歷史很複雜，這片土地上需要更多元的視角，需要公視這樣開放且把關品質的影視平台，需要更多總是好奇的創作者，有朝一日我們才能找到屬於我們自己的歷史關照，那將會是一個獨特且動人的故事。」

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