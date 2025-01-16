藍委不滿《聽海湧》刪公視23億預算！網紅醫師傻眼：戒嚴真的回來了

〔記者蕭方綺／台北報導〕由公視製作播出的《聽海湧》被譽為2024年最強台劇，但國民黨立委柯志恩卻稱該劇「不願謙卑面對《聽海湧》竄改歷史、毀人名節的嚴重爭議」，喊將公視23億元預算全數刪除，對此，醫師杜承哲表示國民黨提案刪除公視全部預算，以後連戲劇和新聞都不能做了，原因竟是因為不喜歡《聽海湧》描述的歷史，不喜歡報導「基隆罷樑」的角度，「這就是戒嚴，戒嚴真的回來了！」

黃冠智（右）主演的《聽海湧》被藍委稱「竄改歷史、毀人名節的嚴重爭議」。（公視提供）

杜承哲說，桃園楊梅的罷免團體被8+9嗆聲、威脅，現行犯全臉和車牌都被錄下來，大嗆「涂權吉萬歲」後揚長而去，影片po網後，網友感謝員警到現場關心，但派出所所長竟然「關切」發文民眾，認為發文民眾談到桃園市治安「在帶風向」，嫌犯現在仍未落網，嫌犯可以違法干擾罷免，民眾不得談論桃園治安，「這就是戒嚴」。

請繼續往下閱讀...

有網友問他韓國為什麼能拍《我只是個計程車司機》，那台灣呢？杜承哲回答，因為韓國沒有國民黨，今天不出聲，明天他讓你沒辦法出聲，「來吧，我們一起來下架戒嚴仔！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法