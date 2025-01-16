陳淑樺出手了！心疼同事沒有錢吃飯 私下暖舉曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂人田定豐曾成發行蔬食書，並建立起蔬食餐廳的米其林評鑑指南，近日他在「大享食育」安排下，到了新北貢寮國小為小朋友和老師做營養午餐，並推廣蔬食的理念。

田定豐做營養午餐，直呼是很大的挑戰。（唱戲世界娛樂提供）

憶起小學時的午餐經驗，田定豐表示：「那時侯我家裡相對其它同學是比較貧窮的，父母也都忙著做生意，幾乎每天便當盒一打開都是只有蛋炒飯而已。」兒時他常拿著便當盒蓋，到處跟同學打游擊戰才分到一些菜，「所以我常常笑說自己是被同班同學養大的。」

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長大後進入滾石唱片工作，起初田定豐也是到了月底就只能以泡麵果腹，他說：「那時候，我剛進滾石一個月薪水只有14000元，扣掉房租和交通後，常常到月底就沒錢吃飯了。」

田定豐親自料理「薑黃椰奶木瓜盅」。（唱戲世界娛樂提供）

慶幸當時田定豐的主管姚鳳群，常常會帶他一起去午餐，還有歌后陳淑樺若是到公司，也會請他去公司樓下餐廳用餐，非常暖心。

而田定豐成立種子音樂當了老闆，幾乎每天都大魚大肉，也吃鮑魚、魚翅、燕窩，當時與林憶蓮合作才被啟發，「她和我分享蔬食飲食和環境保護的想法，對我有很大的啟發，我才漸漸的捨棄肉食。」

茹素多年的田定豐，自身體驗了蔬食生活帶來的健康好處，近來更以一身黑廚師的造型來料理自創的學餐料理「薑黃椰奶木瓜盅」。

在完成這道色香味俱全的料理後，看到小朋友大快朵，田定豐直呼很有成就感，「第一次煮這麼多人的午餐真的非常挑戰，跟同學們約定還要再來陪大家一起吃飯。」

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