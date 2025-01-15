邱軍肇逃至死！遭切割「尾牙開天窗」 仁寶急換人救火

邱軍因駕車肇事逃逸致死遭羈押禁見。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕排灣族歌手邱軍於去年底涉及酒駕肇事逃逸至死，日前已被裁准收押禁見，而近期正逢尾牙旺季，各大公司紛紛邀請明星登台表演，知名大廠仁寶昨（14日）晚舉行尾牙活動，原本找來邱軍登台獻唱炒氣氛，由於開天窗因此改請「理想混蛋」救火。

相關新聞：10億女神驚爆酒駕被逮 王宥忻道歉了

請繼續往下閱讀...

邱軍唱紅台劇《華麗計程車》插曲〈運轉人生〉，星途才正要大放異彩之際，卻於去年底涉及酒駕肇事逃逸，更若無其事一連唱了3場跨年；不幸的是，一名遭撞的計程車司機卻在搶救7日後撒手人寰。邱軍最終於7日下午遭基隆地檢署傳喚到案，被認定涉犯肇事逃逸罪、過失致死罪，且嫌疑重大有逃亡及勾串證人、滅證之虞，裁定羈押禁見。

正逢尾牙旺季，各大廠商在邱軍出事後火速換人，本報讀者、知名大廠仁寶電腦員工證實，昨晚登場的尾牙原也有找來邱軍獻唱，不過公司找來「理想混蛋」挽救危局、力挽狂瀾，所幸員工們不受影響，反倒興高采烈、共襄盛舉。反觀邱軍，不僅遭經紀公司、唱片公司發聲切割，也逃不掉該面臨的刑事責任。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法