晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳奕認愛「五分埔成衣千金」首放閃！交往10個月訂製珠寶曝

陳奕曬出女友背影照。（翻攝自IG）陳奕曬出女友背影照。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕38歲陳奕昨出席BL新戲《印象 青春》首映會首度認愛，透露與「五分埔成衣千金」紀曦晨交往10個月，他事後也在社群發文放閃兩人背影照，曬出替女友訂製的珠寶照。

陳奕慶祝和紀曦晨交往10個月。（翻攝自IG）陳奕慶祝和紀曦晨交往10個月。（翻攝自IG）

陳奕在社群曬出鮮花照慶祝和紀曦晨交往10個月，他特地為女方訂製項鍊，墜飾字母拼寫「c.cc__5」正是女友的社群帳號名稱，數字5上鑲著一顆較大的粉色寶石，看來別具用心。陳奕備妥鮮花、蛋糕，現場浪漫氣氛瀰漫，他也大方秀出女友長髮披肩背影照，窗前掛上交往週年的氣球，上面有「CC」和心形圖案，甜蜜告白「Ten months of happiness（十個月的快樂）。」

陳奕昨出席活動不避諱表示兩人是往結婚方向在交往，「現在這個年紀不會把話說死，拍那麼多戲，也該完成一些現階段目標。」還被主演徐謀俊爆料小倆口私下互稱「寶寶」，陳奕也說自己有別以往，主動帶著紀曦晨到公司介紹給大家，雙方都見過彼此家長。

在 Instagram 查看這則貼文

Chen I 陳奕（@chen_i_1016）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中