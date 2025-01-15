陳奕認愛「五分埔成衣千金」首放閃！交往10個月訂製珠寶曝

陳奕曬出女友背影照。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕38歲陳奕昨出席BL新戲《印象 青春》首映會首度認愛，透露與「五分埔成衣千金」紀曦晨交往10個月，他事後也在社群發文放閃兩人背影照，曬出替女友訂製的珠寶照。

陳奕慶祝和紀曦晨交往10個月。（翻攝自IG）

陳奕在社群曬出鮮花照慶祝和紀曦晨交往10個月，他特地為女方訂製項鍊，墜飾字母拼寫「c.cc__5」正是女友的社群帳號名稱，數字5上鑲著一顆較大的粉色寶石，看來別具用心。陳奕備妥鮮花、蛋糕，現場浪漫氣氛瀰漫，他也大方秀出女友長髮披肩背影照，窗前掛上交往週年的氣球，上面有「CC」和心形圖案，甜蜜告白「Ten months of happiness（十個月的快樂）。」

請繼續往下閱讀...

陳奕昨出席活動不避諱表示兩人是往結婚方向在交往，「現在這個年紀不會把話說死，拍那麼多戲，也該完成一些現階段目標。」還被主演徐謀俊爆料小倆口私下互稱「寶寶」，陳奕也說自己有別以往，主動帶著紀曦晨到公司介紹給大家，雙方都見過彼此家長。

在 Instagram 查看這則貼文 Chen I 陳奕（@chen_i_1016）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法