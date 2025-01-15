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生前客串《男扮女裝家政婦7》 松岡昌宏在片尾獻花悼念中山美穗

中山美穗生前曾受邀客串日劇《男扮女裝家政婦7》首集。（圖擷取自社群平台「X」）中山美穗生前曾受邀客串日劇《男扮女裝家政婦7》首集。（圖擷取自社群平台「X」）

祝蘭蕙／核稿編輯

飾演《男扮女裝家政婦》主角「三田園」的松岡昌宏，先是在中山美穗曾在劇中使用過的桌子上放下1朵粉紅色康乃馨，再對著桌子鞠躬與默默說出「謝謝」。（圖擷取自社群平台「X」）飾演《男扮女裝家政婦》主角「三田園」的松岡昌宏，先是在中山美穗曾在劇中使用過的桌子上放下1朵粉紅色康乃馨，再對著桌子鞠躬與默默說出「謝謝」。（圖擷取自社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本女星中山美穗在去年驟逝，享年54歲，消息震撼日本演藝圈，更令許多粉絲心痛不捨。日媒指出，中山美穗生前曾受邀客串日劇《男扮女裝家政婦7》（家政夫のミタゾノ）首集，昨（14）日該集正式開播，劇組在片尾安排飾演劇中主角「三田園」松岡昌宏獻花悼念中山美穗，畫面令粉絲感動落淚。

《男扮女裝家政婦》劇組在集數播畢後，追悼中山美穗。（圖擷取自社群平台「X」）《男扮女裝家政婦》劇組在集數播畢後，追悼中山美穗。（圖擷取自社群平台「X」）

綜合日媒報導，生前客串《男扮女裝家政婦7》第1集的中山美穗，飾演已婚的網路作家「田中令子」，並在劇中做各種活潑搞笑、放聲高歌等行為，甚至還一度穿上女學生的水手服制服。在該集進入尾聲後，劇組額外追加幾段追悼中山美穗的特殊環節，以及特別播出她在劇中的多幕演出片段。

從影片顯示，飾演《男扮女裝家政婦》主角「三田園」的松岡昌宏，先是默默走進一個白色的房間，裡面擺放著中山美穗曾在劇中使用過的桌椅，接著松岡昌宏在桌上放下1朵粉紅色康乃馨，再對著桌椅鞠躬與默默說出「謝謝」，之後鏡頭被拉近到桌上的康乃馨，最終畫面出現一段寫有「中山美穗小姐，謝謝妳」的字幕。

報導指出，《男扮女裝家政婦》首集收視率8.7%，片尾的悼念畫面也在網上引起熱烈討論，不少粉絲直呼看完淚流滿面；松岡昌宏過去曾在節目中透露，他是中山美穗的忠實粉絲之一，甚至當年進入演藝圈，就是因為想要和自己的偶像結婚。此外，粉紅色康乃馨在日本的花語，有「感恩」、「優雅」、「高雅」以及「溫暖的心」之意。

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