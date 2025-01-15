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娛樂 最新消息

玄彬見面會臨時「不給拍」攝影全撲空！百名女粉擠爆西門

《哈爾濱》玄彬粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）《哈爾濱》玄彬粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕玄彬今（15）午抵台，傍晚在國賓戲院出席《哈爾濱》影人見面會，原訂見面會開放台媒拍攝，不料人到了現場，卻突然宣布「不開放拍攝藝人」，各家攝影大哥們一一回報，最後竟由官方統一供照，不禁讓人皺眉，對該宣傳感到不解。

《哈爾濱》玄彬粉絲見面會，粉絲緊抱玄彬抱枕。（記者胡舜翔攝）《哈爾濱》玄彬粉絲見面會，粉絲緊抱玄彬抱枕。（記者胡舜翔攝）

相關新聞：玄彬隨《哈爾濱》劇組抵台了！下午出席影人見面會寵粉

當初玄彬見面會公布後，台灣影迷相當捧場，兩場西門國賓鉅院影人見面會售罄，今晚也聚集約百名女粉絲期待見到偶像，沒想到影人來台才第一天，就將台灣攝影記者全拒於門外，導致攝影大哥們全撲空，只能摸摸鼻子拍攝場外畫面。

《哈爾濱》玄彬粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）《哈爾濱》玄彬粉絲見面會。（記者胡舜翔攝）

無獨有偶，玄彬繼上回台大見面會後，相隔五年再訪寶島，原是美事一樁，沒想到官方不公布班機，讓媒體大玩「猜猜樂」，接著又上演說好的見面會攝影，人到了才說「不給拍」，顯然把大家當傻子。

《哈爾濱》玄彬粉絲見面會，粉絲開心生日當天來追星。（記者胡舜翔攝）《哈爾濱》玄彬粉絲見面會，粉絲開心生日當天來追星。（記者胡舜翔攝）

再者，原訂明舉辦的《哈爾濱》「聯訪」，最後由金鐘主持人「Sandy」吳姍儒主持兼統一發問，文字記者淪為「打字機」，韓方此次規定變幻莫測，讓人一頭霧水。

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