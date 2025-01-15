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娛樂 日韓

玄彬隨《哈爾濱》劇組抵台了！下午出席影人見面會寵粉

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男神玄彬今（15）、明兩天為主演新片《哈爾濱》來台出席影人見面會，他今11點多就抵達桃園機場，由於是走寰宇通關，除了班機低調，粉絲也無緣親睹偶像一面，不過下午劇組一行人就將前往台北國賓劇院和台灣影迷近距離互動。

玄彬為主演新片《哈爾濱》來台出席影人見面會。（記者姚介修攝）玄彬為主演新片《哈爾濱》來台出席影人見面會。（記者姚介修攝）

玄彬此行預計停留3天2夜，今被媒體捕捉到戴上黑色口罩，包得緊實，仍難掩帥氣，和電影中蓄鬍、滄桑模樣差很大，一亮相就獲媒體瘋狂捕捉，他也親切向工作人員揮手致意。

玄彬和孫藝真迎接兒子「小甜豆」出生後，夫妻倆聲勢越來越旺，尤其玄彬主演的《哈爾濱》在韓國上映，長達22天都是票房冠軍，累積突破425萬觀影人次，有望打平收支平衡的580萬觀影人次。

玄彬為主演新片《哈爾濱》來台出席影人見面會。（記者姚介修攝）玄彬為主演新片《哈爾濱》來台出席影人見面會。（記者姚介修攝）

《哈爾濱》昨在台舉辦媒體試映，玄彬扮相獲媒體大力支持，他扮演獨立運動英雄「安重根」，低沉嗓音迷倒許多女觀眾，同時該片也是他當爸後的首部電影，先前接受韓媒訪問，表示未來會給孩子看看，知道爸爸正在做一件有意義的事。

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