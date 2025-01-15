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娛樂 最新消息

「街聲年度音樂趨勢大獎」頒獎 金曲歌后自嘲：以前我們很土

〔記者陳慧玲／台北報導〕第二屆「StreetVoice Award街聲年度音樂趨勢大獎」，今（15日）晚在Legacy TERA舉行頒獎典禮，金曲歌后鄭宜農等多位金曲獎得主力挺當頒獎人，現場宛如音樂人大尾牙，相當熱鬧。

左起鄭宜農、張培仁、黃韻玲。（記者潘少棠攝）左起鄭宜農、張培仁、黃韻玲。（記者潘少棠攝）

熊仔頒發「年度十大新音樂人獎」，得獎者包括眠氣Hypersomnia、蘇研之Angie Su、DoDo、紙鳶 Seizer、Niki the Unicorn、Resa Club、labere、Colbie王思涵、p/asma、žž瑋琪等。街聲提供平台讓有才華新人有發表空間，就像是金曲、金音獎新秀的搖籃。

鄭宜農今晚頒發「年度二十大單曲」，得獎作品包括金曲獎最佳新人珂拉琪的《血母蔭身》、鶴The Crane的《DISEASE》、「芒果醬Mango Jump」的《我喜歡你》、怕胖團《139.demo》、鹿洐人《空洞》等歌曲。

鄭宜農。（記者潘少棠攝）鄭宜農。（記者潘少棠攝）

典禮前鄭宜農受訪談到：「剛開始玩音樂最煩惱的是音樂和世界的關係，想找管道讓人聽到，現在回頭聽以前上傳的歌曲，會想說：『這樣也敢給人聽。』但作品會慢慢變成自己的模樣。她笑說：「現代人很會經營自己，以前我們很土，我現在會看大家上傳的方式，祝福大家可以在創作中自由開心。」

黃韻玲。（記者潘少棠攝）黃韻玲。（記者潘少棠攝）

現在年輕人可以透過街聲圓音樂夢，相對幸福，黃韻玲說：「每個年代都有幸福吧，只是不太一樣，小時候資源不同，只能用手上有的，所以我14歲就開始參加比賽，想接近我喜歡的歌手，希望有機會讓他們聽到我寫的東西。」她難忘曾和李宗盛同屆參加比賽，「那時候認識大哥。」她進滾石首張專輯的總企劃剛好是現在的街聲創辦人張培仁，黃韻玲說：「以前想被聽見，但不知和宇宙有怎樣連結，只能不斷為夢想努力。」她很感動張培仁這麼多年來為街聲所做的一切。

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