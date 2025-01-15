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紀曉君出手了！賣燒酒雞「杜絕酒駕」 祭一招被讚爆

紀曉君販售燒酒雞供不應求。（組合照，翻攝自臉書）紀曉君販售燒酒雞供不應求。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「原住民歌后」紀曉君近年來逐漸淡出螢光幕，她與老公在路邊擺攤賣燒酒雞，不僅每天吸引大批人潮排隊購買，連台東縣長饒慶鈴都慕名而來。近來名人酒駕頻傳，紀曉君雖然在販售燒酒雞，但她為了杜絕酒駕則祭出一招，粉絲們也紛紛盛讚並給予支持。

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紀曉君近來與老公在台東的太平夜市開賣燒酒雞，氣溫驟降連帶生意興隆，就連台東縣長饒慶鈴都聞香而來，即使她加鍋多煮增添份量，依舊有許多顧客沒買到敗興而歸。

就有粉絲提議「我覺得一人排一次就好，限定幾碗！好讓後面遠道而來的朋友都能買到！」紀曉君則說：「先這樣，之後看看狀況再調整，畢竟過年很多家人回來也想吃，我們後面再討論，謝謝你。」

還有粉絲表示：「當場吃完，當場續碗，這樣會不會太狠？」不過紀曉君則直言：「不能有酒駕問題餒！所以我只賣外帶。」事實上，近日名人酒駕頻傳，其中包含邱軍日前涉嫌酒駕肇逃至死、「財富女神」王宥忻也被爆出酒後開車，因此紀曉君霸氣杜絕酒駕肇事，也立刻被大批粉絲讚爆。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

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