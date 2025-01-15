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娛樂 最新消息

嗡嗡嗡！阿翔體驗蜂農工作 表情猙獰發「嗯嗯」怪叫聲

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠、馬國畢錄製《綜藝新時代》眾人到高雄阿蓮體驗蜂農工作，攝影班和工作人員都穿上了防護罩以防被蜜蜂叮，阿翔先質疑為什麼只有藝人沒有穿，後來才自問自答的說因為藝人穿上會擋臉、會看不出誰是誰，楊繡惠則吐嘈阿翔說他不夠帥，有看到沒看到哪有差別。

職人的女兒王俞絜（左）身上佈滿了約三十萬隻的蜜蜂。（民視提供）職人的女兒王俞絜（左）身上佈滿了約三十萬隻的蜜蜂。（民視提供）

職人王祈發特別盛裝打扮等待大家，女兒王俞絜身上佈滿了約三十萬隻的蜜蜂，上演蜂人表演，原來職人14歲的女兒是全台灣最年輕的蜂人表演者，為了要好好的訪問女兒，主持人請她先將蜂衣脫去，只見女兒用力一甩跳把身上的蜜蜂抖落，一動作後漫天的蜜蜂飛舞，嚇的藝人躲在大樹後面驚聲尖叫！

阿翔（左）體驗蜂農工作。（民視提供）阿翔（左）體驗蜂農工作。（民視提供）

下一個工作要親近蜜蜂，因為年輕的蜜蜂還不會飛，如果離巢了只能用爬的回家，職人請藝人用手做為橋樑，讓地上滿滿的蜜蜂借用他們的手爬回家，藝人們沒人敢體驗，最後只能由猜拳輸了的阿翔來做，當滿滿的蜜蜂爬上阿翔手上時，只見阿翔嚇的表情猙獰直發抖，還發出「嗯嗯」的怪叫聲，不過在職人專業的指導下，阿翔安全下莊沒有被蜜蜂叮到。

採收蜂王乳的工作時，職人曝蜂王乳最高曾要價1.3萬，在當時可以買下他這片園區，雖然目前可以量產但仍是要價不菲，知道其珍貴後藝人也認真工作加緊收集蜂王乳；接下來採收蜂蜜時，職人分享蜜蜂知道花粉訊息時，會以跳舞擺動屁股來傳遞訊息分享給其他蜜蜂，阿翔直說蜜蜂很有默契和主持群一樣：「如果繡惠姐用屁股寫字，我們也能知道她寫什麼！」

阿翔（左）體驗蜂農工作。（民視提供）阿翔（左）體驗蜂農工作。（民視提供）

職人聽聞不相信，便和大家來了一場默契考驗，由楊繡惠用屁股寫字，猜錯的人要去做下一趴採蜂蜜的工作，楊繡惠搖搖屁股後，阿翔、籃籃和馬國畢果然和楊繡惠好默契，都猜出她寫的字，只有職人猜錯，職人只好摸摸鼻子拉著楊繡惠一起去做採蜜的工作。

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