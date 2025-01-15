恭喜！Echo爆喜訊「升格當爸」 愛妻誕下寶貝千金

Echo宣布當爸喜訊。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「ECHO」李昶俊當年自節目《模范棒棒堂》出道並以B-box聞名，他過去與李千娜擁有一段6年情，對方最後嫁給黃尚禾還產下1子。不過，ECHO去年5月21日跟身為舞者的愛妻「牙牙姐姐」結婚，如今（15日）他公開爆喜訊，宣布女兒誕生的好消息，也溫馨曬出一家3口同框的全家福。

Echo（左）爆喜訊與老婆順利迎來寶貝千金。（翻攝自IG）

ECHO今稍早甜蜜曬出抱著寶貝千金的照片，開心爆喜訊宣布：「我當爸爸啦！抱著我們家的新生女兒 Patricia 小湯圓，內心充滿感動和幸福。每天換尿布、餵奶、順嗝，沒幾分鐘就忍不住起來看她的狀況，整天擔心她有沒有睡好、餓不餓。睡不飽的日子正式展開，一天能睡到4小時都覺得是種奢侈。」

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「每次看到她的小小手、小小腳，還有那可愛的臉龐，真的瞬間融化了！」ECHO表示這種感覺無法用言語形容，只有體會了才知道有多美好，他也不忘感謝愛妻辛苦把女兒帶來世界上，「特別感謝辛苦的老婆，催生了2天，最後因為寶寶下不來選擇了剖腹，母女平安就是最大的幸福！」他將過著新手爸爸的生活，認為自己還有很多需要學習的地方，盼請大家多多指教。

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