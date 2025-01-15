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愷樂不藏了！爆嫁給上海醫師 首度公開「夫妻日常」

愷樂在神隱4年後浮出水面。（資料照，記者陳逸寬攝）愷樂在神隱4年後浮出水面。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「蝴蝶姐姐」愷樂在神隱4年後浮出水面，爆出嫁給上海醫師的她，於去年9月突然曬出胎兒超音波照公開近況，久違的好消息讓各界都驚喜不已，她今（15日）首度公開夫妻相處日常，甜喊另一半是「隊友」，同時也讓居家的裝潢、擺設都曝光。

愷樂曝光夫妻倆的育兒日常。（照片經馬賽克處理，翻攝自Threads）愷樂曝光夫妻倆的育兒日常。（照片經馬賽克處理，翻攝自Threads）

愷樂今在Threads分享和丈夫的育兒日常，夫妻倆組裝攀爬架要給兒子玩，她甜蜜喊道：「和隊友耗時多天，終於組裝完成的攀爬架！」照片可見上頭有溜滑梯、球池和盪鞦韆，結果兒子卻不買單，只對濕紙巾有興趣，這讓她感嘆事與願違，直呼：「真是想不到！」

不過愷樂下秒也感性標記：「小孩的快樂真簡單！」此外，照片中也可看見愷樂家中客廳的裝潢，擺設、佈置走簡約、溫馨風格，還為兒子鋪上地墊。而愷樂甜喊另一半是「隊友」，這也是她宣布當媽後，首次分享夫妻相處。

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